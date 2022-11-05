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İlk kez konuştu! Eski teknik direktör Domenec Torrent'ten Galatasaray'a beklenmedik sözler... "Büyük bir hata..."

05.11.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından takımın başına getirilen İspanyol çalıştırıcı, alınan kötü sonuçların ardından Dursun Özbek yönetimi tarafından takımdan gönderilmiş, yerine Okan Buruk ile el sıkışılmıştı. Yaşanan bu sürecin ardından ilk kez konuşan Torrent, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray'da Fatih Terim'den boşalan koltuğa getirilen ancak, geldiği ilk günden itibaren performansı eleştirilen İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent, Sarı-Kırmızılı takımın başında 20 maça çıkarken 1.30 puan ortalaması yakalamış ve alınan kötü sonuçların ardından Dursun Özbek'in gelişiyle takımdan gönderilmişti.

Galatasaray Futbol Takımı'nda Fatih Terim'in ardından 14 Ocak 2022'de göreve getirilen İspanyol teknik direktör Domenec Torrent, bu koltukta 5 ay kalabildi.

İlk etapta Terim'e yardımcı olarak getirilmesi planlanan İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent, 14 Ocak 2022'de teknik direktör olarak göreve başlamış ve beklenen performansın sergilenememesi nedeniyle camiada tartışılan 59 yaşındaki teknik adam ile sarı-kırmızılı kulübün birlikteliği 5 ay 7 gün sürmüştü.

Ligin 21. haftası öncesinde göreve başlayan Torrent, 12. sırada aldığı Galatasaray'ı 13. sırada bırakmış, Süper Lig'de Galatasaray'ın başında 18 maça çıkan 59 yaşındaki çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 karşılaşmada görev yaparken, bu süreçte 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi yaşamıştı.

Yaşanan ayrılık sürecinin ardından takımı Dursun Özbek yönetimi, takımı Okan Buruk'a emanet etmişti.

"TÜRKİYE'DE BİR SİSTEM OTURTMAK İMKANSIZ"

"TÜRKİYE'DE BİR SİSTEM OTURTMAK İMKANSIZ"

Türkiye'de sistem oturtmak imkansız diyen Torrent "Türkiye'deki sorun bu. Sadece bir sonraki kazanmaya odaklısınız. Türkiye'de takımınızı geliştirmek ve bir sistem oluşturmanız neredeyse imkansız." dedi.

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