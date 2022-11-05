İlk kez konuştu! Eski teknik direktör Domenec Torrent'ten Galatasaray'a beklenmedik sözler... "Büyük bir hata..."

"TÜRKİYE'DE BİR SİSTEM OTURTMAK İMKANSIZ"

Türkiye'de sistem oturtmak imkansız diyen Torrent "Türkiye'deki sorun bu. Sadece bir sonraki kazanmaya odaklısınız. Türkiye'de takımınızı geliştirmek ve bir sistem oluşturmanız neredeyse imkansız." dedi.