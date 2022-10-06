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İlkay Gündoğan'ın eşi İngiltere'yi birbirine kattı!

06.10.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, Manchester şehir hakkında yaptığı yorumlarla yoğun tepkilere maruz kaldı. İşte detaylar...

İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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Geçtiğimiz yaz dünyaevine giren İlkay Gündoğan'ın eşi İtalyan model Sara Arfaoui eşinin forma giydiği Manchester City'nin bulunduğu şehir olan Manchester şehri hakkında yaptığı çıkışla gündemde.

İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, Manchester şehri hakkında yaptığı yorumlarla tepki aldı.
İlkay Gündoğan'ın 27 yaşındaki eşi Sara Arfaoui son günlerde yaptığı paylaşımlarla İngiltere'de gündeme oturdu.
Sara Arfaoui'nin Manchester'daki restoranlarla ilgili yaptığı paylaşım tepkilerin odak noktası oldu.
Sara Arfoui, yaptığı paylaşımda; “Üzgünüm, dürüst olmak gerekirse hiçbiri. İyi bir restoran bulmak için çok uğraştım ama her yerde korkunç yiyecekler var.
Gerçek bir İtalyan yemeği, iyi bir suşi ya da sadece taze yiyecek bulamıyorum” ifadelerini kullandı.
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