İlkay Gündoğan'ın eşi İngiltere'yi birbirine kattı!

Geçtiğimiz yaz dünyaevine giren İlkay Gündoğan'ın eşi İtalyan model Sara Arfaoui eşinin forma giydiği Manchester City'nin bulunduğu şehir olan Manchester şehri hakkında yaptığı çıkışla gündemde.

İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, Manchester şehri hakkında yaptığı yorumlarla tepki aldı.

İlkay Gündoğan'ın 27 yaşındaki eşi Sara Arfaoui son günlerde yaptığı paylaşımlarla İngiltere'de gündeme oturdu.

Sara Arfaoui'nin Manchester'daki restoranlarla ilgili yaptığı paylaşım tepkilerin odak noktası oldu.

Sara Arfoui, yaptığı paylaşımda; “Üzgünüm, dürüst olmak gerekirse hiçbiri. İyi bir restoran bulmak için çok uğraştım ama her yerde korkunç yiyecekler var.