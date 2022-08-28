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İmza an meselesi... Fenerbahçe'ye servet kazandıracak! 300 milyon TL...

28.08.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile iyi bir ivme yakalayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Lacivertli ekip birçok ismi kadrosuna katarken, bir çok isimle de yollarını ayırmış durumda. Takımdan ayrılması gündemde olan ve yaz transfer döneminin popüler ismi haline gelen Macar stoper Atilla Szalai için de yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Attila Szalai

Attila Szalai

MAC Macaristan
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezonda Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde de Austuria Wien'i eleyerek gruplara kalma başarısı göstermişti. Alınan sonuç ve oynanan oyunla taraftarlarını memnun eden Sarı-Lacivertli ekipte transfer harekatı da hız kesmeden devam ediyor.

AYRILIKLAR NETLEŞTİ...

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Sarı-Lacivertli ekip şu ana kadar kadrosunu Joao Pedro, Luan Peres, Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Joshua King, Bruma, Tiago Çukur, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve İrfan Can Eğribayat transferleri ile güçlendirirken takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

SZALAI İÇİN TEKLİF

szalai

Marcel Tisserand, Samatta, Kim Min-Jae, Sosa gibi önemli isimlerle de yollarını ayıran Fenerbahçe'de yaz transfer sezonunun popüler isimlerinden Attila Szalai, için de flaş iddia daha ortaya atıldı. İngiliz basını, Aston Villa'nın Fenerbahçe'ye Szalai için teklif yaptığını duyurdu.

16.5 MİLYON EURO

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Transfer sezonu bitmeden bir savunmacı almak isteyen Aston Villa'nın Kanarya'nın kapısını çaldığı ifade edildi. Haberde İngiliz ekibinin Szalai için yaptığı teklifin miktarı da belirtildi. İngiliz ekibinin Macar stoper için Fenerbahçe'ye 16.5 milyon Euro önerdiği kaydedildi.

13 MİLYON REDDEDİLMİŞTİ

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Aston Villa'nın bu teklif sonrası Fenerbahçe'den gelecek cevabı beklediği belirtildi. Szalai için daha önce yine bir Premier Lig ekibi West Ham ve Rus ekibi Zenit de teklif de bulunmuştu. Fenerbahçe'nin West Ham'dan yaptığı 13 milyon Euro'luk teklifi yükseltmesini istediği İngiliz basınında yer almıştı. Bu arada Kim'in satışından sonra Szalai'nin satışına Fener yönetimi ve teknik ekibinin temkinli yaklaştığı da gelen haberler arasında.

SZALAI FOTOĞRAFLARI

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