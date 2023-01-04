İmza töreninde Ronaldo'dan büyük gaf! Kulüp başkanını kızdırdı... "Para için gittiğini bu kadar belli etme"

'BU TRANSFERİ ŞANS OLARAK GÖRÜYORUM'

"Ailem bu karardan ötürü çok mutlu. Çok güzel şekilde karşılandık. Hepimiz burada olmaktan mutluyuz. Sadece futbol olarak değil, buradaki yeni neslin mentalitesini değiştirmek için bir şans olarak görüyorum bu transferi. Brezilya, Amerika, Portekiz, Avustralya ve Avrupa'dan başka kulüpler de beni transfer etmek istedi. Ben burayı tercih ettim. Bilgim ve tecrübemle buradaki insanlara katkı vermek istedim. Kadın ve erkek herkese yardım etmek istedim."