İngiltere bunu konuşuyor! Cristiano Ronaldo sonunda patladı... Hocasına çok ağır sözler

ROONEY'E AĞIR SÖZLER

Ronaldo kendisini eleştiren eski takım arkadaşı Wayne Rooney ile ilgili de konuşurken, "Beni neden bu kadar sık eleştirdiğini bilmiyorum. Sanırım ben hala üst seviyede oynamaya devam ediyorum, o ise emekli oldu. Sebebi bu diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.