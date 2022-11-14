SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. İngiltere bunu konuşuyor! Cristiano Ronaldo sonunda patladı... Hocasına çok ağır sözler

İngiltere bunu konuşuyor! Cristiano Ronaldo sonunda patladı... Hocasına çok ağır sözler

14.11.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen ve takıma katıldığı günden bu yana performansıyla eleştiri konusu olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, sonunda patladı. 37 yaşındaki oyuncu kendisi için yapılan eleştirilere sert tepki gösterirken, Manchester United efsanesi Rooney'e de sert sözler kullandı. İşte detaylar...

İngiliz ekibi Manchester United forması giyen ve performansıyla kabus gibi bir sezon geçiren yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, eleştirilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Portekizli yıldız için konuşan Manchester United efsanesi Rooney, oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, Ronaldo da verdiği bir röportajda çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Manchester United menajeri Eric ten Hag hakkında ağır sözler kullanırken, "Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam!"

"Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim." diye konuştu.

ROONEY'E AĞIR SÖZLER

ROONEY'E AĞIR SÖZLER

Ronaldo kendisini eleştiren eski takım arkadaşı Wayne Rooney ile ilgili de konuşurken, "Beni neden bu kadar sık eleştirdiğini bilmiyorum. Sanırım ben hala üst seviyede oynamaya devam ediyorum, o ise emekli oldu. Sebebi bu diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

37 yaşındaki süper star ayrıca Manchester United'ın Ferguson'dan sonra hiçbir gelişme gösteremediğini de söyleyerek, "Sir Alex Ferguson görevini bıraktığından beri Manchester United'ın gösterdiği gelişim sıfır." açıklamasını yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İngiltere erik ten hag ronaldo uçak

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni çanta mı? İlk tespitler onu gösteriyor...

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni çanta mı? İlk tespitler onu gösteriyor...

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni ne?

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni ne?

'Şehirden affımı istiyorum!' Maç sonunda istifa açıklaması...

'Şehirden affımı istiyorum!' Maç sonunda istifa açıklaması...

'Adımı değiştiririm!' Dilmen'den canlı yayında salvolar...

'Adımı değiştiririm!' Dilmen'den canlı yayında salvolar...

'Neden olmasın?' Crespo ve Milli Takım yanıtı...

'Neden olmasın?' Crespo ve Milli Takım yanıtı...

Beşiktaş-Antalyaspor maçı, İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama nedeniyle ertelendi!

Beşiktaş-Antalyaspor maçı, İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama nedeniyle ertelendi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.