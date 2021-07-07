İngiltere Danimarka maçı hangi kanalda? İngiltere Danimarka maçı ne zaman ve saat kaçta?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği İngiltere Danimarka maçı bu akşam gerçekleşiyor. Wembley Stadı'nda oynanacak maç 22.00'da başlayacak. Peki İngiltere Danimarka maçı hangi kanalda? İngiltere Danimarka maçı ne zaman ve saat kaçta? İşte ayrıntılar...

İngiltere Danimarka maçı ne zaman?

İngiltere Danimarka maçı 22.00'da Wembley Stadı'nda oynanacak. İki takım da gol atmak için Wembley Stadı'nda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale yükselecek diğer yarı finalist bugün belli oluyor. Heyecan dolu maça İngiltere ev sahipliği yapıyor.

Bu mücadelede düdük Hollandalı Danny Makkelie'nin elinde olacak.

İngiltere Danimarka maçı 22.00'da TRT1, TRT 4K, trtizle.com ve TRT Radyo 1'den ekranlarında seyircilerle buluşacak.