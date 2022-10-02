İnsan ve Medeniyet Hareketi 2022-2023 dönemini etkinlikle açtı

İSTANBUL (AA) - İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH), 2022-2023 dönemine "davet ve irşat" temalı açılış programı ile başladı.

İMH'dan yapılan açıklamaya göre, İMH Genel Merkezi tarafından organize edilen ve tüm temsilciliklerinde eş zamanlı gerçekleştirilen "Davet ve İrşat 2022-2023 Faaliyet Sezonu Açılış Etkinliği" ile yeni dönem faaliyetlerine start verildi.

İMH'nın tüm temsilciliklerinden yönetim kurulu, komisyon ve birim üyelerinin hazır bulunduğu, İMH Genel Merkezi Bahariye Mevlevihanesi'ndeki programda Ömer Şengün tarafından Kur’an-ı Kerim okundu.

Programda konuşan İMH Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Kemal Özden, yeryüzünü imar etmek gibi bir sorumlulukları olduğunu belirtti.

İmar etmenin yolunun davet ve irşattan geçtiğine değinen Özden, "İrşada olan ihtiyacı anlamak için insanı tanımak gerekir. Varlık aleminin hem 'eşref mahlukatı' hem de 'esfel-i safilin' insandır. İrşat, insanı fıtri bir akla olgunluğa erdemli yaşama ve sağduyuya eriştirme faaliyetidir. Kurumlarımızda insanımıza ve milletimize verdiğimiz hizmetlerin devam etmesini kesinlikle istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İMH Onursal Başkanı Mehmet Güney ise güzel ahlak ve gönüller kazanmanın kendileri için kaçınılmaz bir görev olduğunu kaydederek, "2022-2023 dönemi Efendimizden (SAV) günümüze gelen hayır çağrımızın yeni bir dönemi olsun. Geçmişi itibarlı kılan ihlas ve samimiyetti, bugünümüzü de itibarlı kılacak olan yine ihlas ve samimiyetimizdir. Büyük mütefekkirlerimize dikkat edersek bu bütünleşmeyi görürüz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Teşkilat Başkanlığı eski üyesi İzzet Hamza da çocukların yanlarına koşarak gelmelerinin bu işin lokomotifi olduğunun altını çizerek, kapısı çalınan ailelerin erzak alma ile diğer sorunlarını paylaştığını kaydetti.

Programda İMH Genel Sekreterlik görevini 9 yıldır sürdüren Mehmet Bulayır görevini Semih Şenkardeşler'e devretti.

Şenkardeşler, lise hayatından bu yana önce "Müslüman Gençlik" daha sonra "İMH" bünyesinde yer almaktan gurur duyduğunu belirtti.

İMH'nin 2022-2023 dönem açılış programı Genç Hareket İstanbul Başkanı Abdulkadir Kızılboğa tarafından yapılan dua ile sona erdi.