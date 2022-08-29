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İnsani yardım malzemelerinin ikinci bölümü Pakistan'a ulaştırıldı

29.08.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsani yardım malzemelerinin ikinci bölümü Pakistan'a ulaştırıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan insani yardım malzemelerinin ikinci bölümünün de Pakistan'a ulaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan insani yardım malzemelerinin ikinci bölümü de Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklarla Pakistan'a ulaştırıldı. Sel felaketinden etkilenen dost ve kardeş ülke Pakistan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

İnsani yardım malzemelerinin ikinci bölümü Pakistan'a ulaştırıldı

İnsani yardım malzemelerinin ikinci bölümü Pakistan'a ulaştırıldı

İnsani yardım malzemelerinin ikinci bölümü Pakistan'a ulaştırıldı

İnsani yardım malzemelerinin ikinci bölümü Pakistan'a ulaştırıldı

İnsani yardım malzemelerinin ikinci bölümü Pakistan'a ulaştırıldı

İnsani yardım malzemelerinin ikinci bölümü Pakistan'a ulaştırıldı

İnsani yardım malzemelerinin ikinci bölümü Pakistan'a ulaştırıldı

İnsani yardım malzemelerinin ikinci bölümü Pakistan'a ulaştırıldı

İnsani yardım malzemelerinin ikinci bölümü Pakistan'a ulaştırıldı

İnsani yardım malzemelerinin ikinci bölümü Pakistan'a ulaştırıldı

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Milli Savunma Bakanlığı Pakistan cumhurbaskani recep tayyip erdogan

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