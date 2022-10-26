Inter, Viktoria Plzen'i farklı geçti ve Barcelona'yı UEFA Avrupa Ligi'ne gönderdi!

Spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta karşılaşmasında Inter, Viktoria Plzen'i konuk etti. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 4-0'lık skorla Inter oldu.
INTER - VIKTORIA PLZEN MAÇI
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Henrikh Mkhitaryan, 42. ve 66. dakikalarda Edin Dzeko ile 87. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.
Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 71. dakikada yerini Asllani'ye bıraktı.
Bu sonucun ardından Inter, puanını 10'a yükseltti ve bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Grupta henüz puanla tanışamayan Viktoria Plzen ise 6. maçlar öncesinde Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Grubun son haftasında Inter, Bayern Münih deplasmanına gidecek. Plzen ise Barcelona'yı ağırlayacak.
BARCELONA VEDA ETTİ
Inter'in Viktoria Plzen'i mağlup etmesinin ardından Barcelona da Şampiyonlar Ligi'ne veda eden takımlar arasındaki yerini aldı. Katalan devi, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.