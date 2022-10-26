Inter, Viktoria Plzen'i farklı geçti ve Barcelona'yı UEFA Avrupa Ligi'ne gönderdi!

Spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta karşılaşmasında Inter, Viktoria Plzen'i konuk etti. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 4-0'lık skorla Inter oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Henrikh Mkhitaryan, 42. ve 66. dakikalarda Edin Dzeko ile 87. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.

Bu sonucun ardından Inter, puanını 10'a yükseltti ve bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Grupta henüz puanla tanışamayan Viktoria Plzen ise 6. maçlar öncesinde Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.