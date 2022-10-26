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Inter, Viktoria Plzen'i farklı geçti ve Barcelona'yı UEFA Avrupa Ligi'ne gönderdi!

26.10.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nun 5. haftasında Inter ile Viktoria Plzen karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Inter'in 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve ev sahibi ekip bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Bu sonucun ardından aynı grupta yer alan Barcelona'nın ise Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmesi kesinleşti.

Spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta karşılaşmasında Inter, Viktoria Plzen'i konuk etti. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 4-0'lık skorla Inter oldu.

INTER - VIKTORIA PLZEN MAÇI

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Henrikh Mkhitaryan, 42. ve 66. dakikalarda Edin Dzeko ile 87. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.
Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 71. dakikada yerini Asllani'ye bıraktı.
Bu sonucun ardından Inter, puanını 10'a yükseltti ve bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Grupta henüz puanla tanışamayan Viktoria Plzen ise 6. maçlar öncesinde Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Grubun son haftasında Inter, Bayern Münih deplasmanına gidecek. Plzen ise Barcelona'yı ağırlayacak.

BARCELONA VEDA ETTİ

BARCELONA VEDA ETTİ
Inter'in Viktoria Plzen'i mağlup etmesinin ardından Barcelona da Şampiyonlar Ligi'ne veda eden takımlar arasındaki yerini aldı. Katalan devi, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
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