İnternette İfade Özgürlüğü ve Kişilik Haklarının Korunması Çalıştayı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca, "İnternette İfade Özgürlüğü ve Kişilik Haklarının Korunması Çalıştayı" düzenlendi.

Çankaya Köşkü'nde, Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum başkanlığında gerçekleştirilen çalıştaya, yüksek yargı organları ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Çalıştayda, internette ifade özgürlüğü ve kişilik haklarının korunması konusunun makro bir bakış açısıyla ele alınması gerektiği, iyi yönetilmediği durumlarda toplum yapısı üzerinde birçok olumsuz sonuç yaratabildiği, kişilik haklarına ciddi saldırılara neden olabildiği anlatıldı.

Bu nedenle konunun, günlük siyasi tartışmaların ötesinde, ilgili tüm tarafların katkı ve desteğiyle ele alınması gerektiği vurgulandı.

Toplantıda, bilişim alanındaki suçlar ve suçlarla mücadele konusuna ilişkin mevzuat ile uygulamada tereddütlere ve farklı usullere yol açan düzenlemeler değerlendirildi.