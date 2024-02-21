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Ireland Baldwin iç çamaşırlı pozlarını paylaştı! 'Olmak istediğim yerden çok uzaktayım'

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.02.2024 08:20 | Son Güncelleme:
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Ireland Baldwin doğumdan dokuz ay sonra sütyen ve iç çamaşırlarıyla doğum sonrası vücudunun samimi fotoğraflarını paylaşarak takipçileriyle dertleşti. Model 'Olmak istediğim yerden çok uzaktayım' dedi.

Dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland Baldwin bir dönem sosyal medyada cesur pozlarıyla adından söz ettiriyordu. Zaman zaman iddialı pozlarını paylaşan Baldwin bir süre önce doğum yaptı.

Youtube

"DAHA ÇOK YÜRÜ DAHA ÇOK HAREKET ET"

Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın kızı, yakın zamanda Instagram'da doğum sonrası fizyolojisiyle ilgili samimi düşüncelerini paylaştı. Kızı Holland'ı doğurduktan dokuz ay sonra, Baldwin, hamilelik öncesi vücut ölçülerine geri dönme sürecindeki deneyimini anlattığı birkaç sütyen ve iç çamaşırıyla çekilmiş özçekim paylaştı.

Instagram'daki gönderisinde, Baldwin doğum sonrası kilo vermenin zorluklarından bahsederek, bunu zor bir süreç olarak tanımladı.

"Aşırı yeme" günleri olduğunu itiraf etti, ancak doğum sonrası vücut değişiklikleri konusunda kendi tempomuzda ilerlemenin önemini vurguladı.

Doğum sonrası kilo vermeyle ilgili gerçekler hakkında samimi bir yaklaşım sergilemesi, vücut imajı ve kendini kabul etme konularını tartışırken açık olması, takipçilerinden birçok kişinin takdirini kazandı.

"9 ay doğumdan sonra ve istediğim yerden uzaktayım ama artık en zor kısmı geride bıraktım" diyen model şunları söyledi:

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