İrem Derici'den sütyensiz paylaşım! Yorum yağdı

Meslektaşı Cem Belevi (34) ile bir dargın bir barışık sürdürdüğü ilişkisiyle son dönemde magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı İrem Derici, magazin gündeminden düşmüyor.

Instagram hesabından sütyensiz fotoğrafını paylaşan İrem Derici paylaşımına, "Senin Barbie bebeğin değilim" notunu düştü.

Derici'ye kısa sürece binlerce beğeni ve yorum geldi.

"ÇOK SEVİYORUM ABİ NE YAPAYIM?"

Son dönemde özel hayatıyla gündem olan popçu, Cem Belevi ile ilişkilerinde sorunlu bir dönem yaşadıklarını ancak bu dönemi atlattıklarını dile getirmişti. Ünlü şarkıcı, ayrılıkla ilgili, "Sorun Cem'de değil, bende. Aslında sıradan, monoton bir ilişki yaşamaktansa böyle hayatı uçlarda yaşamayı seviyoruz. Böyle ayrılıklar besliyor bizi. Çok seviyorum abi ne yapayım? Şu an İzmir'de ailesinin yanında. 35 yaşında bir ergenim maalesef. Bazen fevri davranıp, 15 yaşında gibi hareket ediyorum. Umarım 40 yaşına geldiğimde düzelirim" demişti.