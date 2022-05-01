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  4. Irina Shayk'tan sütyensiz pozlar! Mert Alaş'a poz verdi

Irina Shayk'tan sütyensiz pozlar! Mert Alaş'a poz verdi

01.05.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü model Irina Shayk cesur paylaşımlarıyla dikkat çekti. Bir kez daha Türk fotoğrafçı Mert Alaş için objektif karşısına geçen model çekim bittikten sonra Alaş ile pozlarını paylaştı. Irina Shayk'ın sütyensiz hali olay oldu.

Bradley Cooper ile birlikteliğinden Lea adından dört yaşında kızı olan ünlü model Irina Shayk muhteşem fiziğini sergiledi. Sosyal medyada pozlarını paylaşan model yakın arkadaşı Mert Amaş ile çekim sonrası pozlar verdi.

Alaş çekim sonrası kamera arkası görüntülerini sosyal medya hesabından “Saatler sonra Irina” notuyla paylaştı.

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36 yaşındaki ünlü model de aynı kareleri Instagram hesabına Alaş’ı etiketleyerek, “Seni seviyorum, daha fazla saatler için sabırsızlanıyorum” diye yükledi.

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İkili, çekimin ardından birlikte eğlendikleri anlara dair kareleriyle beğeni topladı. Irina Shayk'ın sütyensiz haliyle rahat tavırlar göstermesi gözlerden kaçmadı.

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