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Irina Shayk üstsüz pozuyla sosyal medyayı salladı

28.06.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood oyuncusuyla olan birlikteliğini sonlandıran daha sonra rapçi Kanye West ile görüntülenen Irina Shayk, üstsüz pozunu Instagram hesabından paylaştı. Güzel modelin üstsüz paylaşımı gündemi salladı.

Bradley Cooper'la yollarını ayıran Irına Shayk, Kanye West'le yakalanmıştı. Kim Kardashian'dan ayrıldıktan sonra West ile aşk iddialarıyla gündemde olan Irına Shayk bu iddialara ise bir yorumda bulunmadı.

Bir süredir kızıyla vakit geçiren Shayk işine de devam ediyor. Modelliğiyle göz dolduran Rus model Shayk, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

Sosyal medyada kendini hatırlattı

Irina Shayk sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında. Genellikle gündelik hayatını ve podyumdaki anlarını paylaşan model yine sınırları zorladı.
Bir çekim için kamera karşısına geçen model üstsüz pozuyla dikkat çekti. Shayk'ın paylaştığı üstsüz poz, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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2019'da yollarını ayıran Rus model Irina Shayk ve oyuncu Bradley Cooper, üç yaşındaki kızları Lea'nın sorumluluklarını eşit şekilde paylaşıyor.
Dört yıllık birlikteliğin ardından 46 yaşındaki aktörden 2019 yılında ayrılan Irına Shayk, özel hayatı hakkında pek konuşmayı sevmiyor. Kanye West ile yakalanan model bu konuda da bir açıklama yapmadı.
Shayk özel hayatıyla ilgili konuşmamasına dair "Eski ilişkim tamamen benimle alakalı bir durumdur ve özeldir" diyor.
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Anahtar Kelimeler:
Kanye West
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