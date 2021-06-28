Irina Shayk üstsüz pozuyla sosyal medyayı salladı

Bradley Cooper'la yollarını ayıran Irına Shayk, Kanye West'le yakalanmıştı. Kim Kardashian'dan ayrıldıktan sonra West ile aşk iddialarıyla gündemde olan Irına Shayk bu iddialara ise bir yorumda bulunmadı.

Bir süredir kızıyla vakit geçiren Shayk işine de devam ediyor. Modelliğiyle göz dolduran Rus model Shayk, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.