Son dönemde yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Cenk Eren sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Cenk Eren Cihangir'de eve söylediği mantı ve kolaya ödediği parayla şoke oldu.

Cenk Eren X hesabında "Şimdi bir de size sormak istiyorum, çünkü benim artık aklım almıyor. Cihangir’de bir mantıcıdan eve bir buçuk porsiyon mantı ve bir Kola Zero söyledim. Gelen hesap 935 TL! Gerçekten soruyorum, bu normal mi? Artık neyin pahalı, neyin ucuz olduğunu anlayamaz hale geldim. Sizce bu fiyat normal mi, yoksa ben mi artık fiyatlara yetişemiyorum?" diyerek isyan etti.

"BENİM KAZANCIMLA NE İLGİSİ VAR?"

Gelen bazı yorumlara da sinirlenen Cenk Eren "Bazı yorumları okuyunca bu ülkede fiyatların neden bu hale geldiğini daha iyi anlıyorum! 'Evinde yapsaydın', 'Marketten alsaydın', 'Sen bir gecede kaç para kazanıyorsun?', 'Senin konser biletin ne kadar?' diyenler var." diyerek şunları söyledi:

"Arkadaşlar, mesele benim 935 liralık mantıyı alıp alamamam değil! Çok şükür, benim bütçem buna yetiyor. Ben burada kendim için değil, hepimizi ilgilendiren bir sorunu dile getiriyorum. Bir şeye paramızın yetmesi, o şeyin fiyatının normal olduğu anlamına gelmez!

"FİYATI SORGULAMAK YERİNE..."

Benim kazancımla, konser biletimle bu konunun ne ilgisi var? Ben burada fahiş fiyatların normalleştirilmemesi gerektiğini anlatmaya çalışırken, bazıları meseleyi kişiselleştirip akıllarınca bana laf sokuyor. İşte bu zihniyet yüzünden de herkes istediği fiyatı koyma cesaretini buluyor. Çünkü birisi çıkıp “Bu fiyat normal mi?” diye sorduğunda, fiyatı sorgulamak yerine soruyu soranı sorguluyorsunuz! Ben sizin de hakkınızı savunmaya çalışırken siz bana hesap soruyorsunuz.



Yarın aynı fiyatlarla siz karşılaştığınızda da kimse şikâyet etmesin o zaman! Herkes istediği ürüne istediği fiyatı koysun, biz de sesimizi çıkarmayalım! Biraz mantıklı düşünün. Her eleştiriyi kişisel hesaplaşmaya çevirmeyin. Mesele benim ne kadar kazandığım değil, sizin de ne kadar ödemek zorunda bırakıldığınız! Bunu bile anlamıyorsanız, kusura bakmayın, asıl sorun sadece fiyatlarda değil, bu zihniyette!"