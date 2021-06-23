İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'de yarı final maçları tamamlandı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'deki yarı final müsabakaları tamamlandı.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan yarı final maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenen Karşıyaka, finale çıktı.

Safranbolu Çim Saha'da oynanan maçta ise Torbalı'yı 5-1 mağlup eden Bornova, finalist oldu.

Karşıyaka ile Bornova arasındaki final ve Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Torbalı arasındaki üçüncülük maçları Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda 25 Haziran Cuma günü oynanacak.