İskenderun Körfezi'nde yan yana 3 hortum meydana geldi.
Kıyıya yaklaşık 500 metre mesafede denizde görülen hortumlar, karaya doğru bir süre ilerledi.
Kısa sürede etkisini kaybeden hortumlar gözden kayboldu.
Sahil kesiminde bulunan bazı vatandaşlar hortumları cep telefonlarıyla kayda aldı.
Hortumun ardından şehir merkezinde rüzgar ve sağanak etkisini göstermeye başladı.
İskenderun Körfezi'nde 3 hortum oluştu
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