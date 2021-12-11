İskenderun Körfezi'nde ölü bulunan caretta caretta, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.
İskenderun Körfezi'nde denizin üzerinde hareketsiz duran deniz kaplumbağasını görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekipleri, kaplumbağanın nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta olduğunu tespit etti.
Karaya çıkarılan ölü caretta caretta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
İskenderun Körfezi'nde ölü caretta caretta bulundu
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