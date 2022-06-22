İskenderun Teknik Üniversitesinde Bilgi Teknolojileri Merkezi açıldı

Hatay'da iş insanı ve hayırsever Nuri Üysen'in eşi adına İskenderun Teknik Üniversitesine (İSTE) kazandırdığı Bilgi Teknolojileri Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, eğitim ve öğretime yapılan her katkının kendilerine mutluluk verdiğini söyledi.

Üysen'in meslek hayatına başladığı günden bu yana ülkeye ve millete önemli hizmetler sağladığını dile getiren Doğan, hayırsevere ve ailesine teşekkür etti.

Teknik üniversitenin önemine değinen Doğan, "Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarının olduğu bir bölgede sektörü destekleyecek ve yön verecek böyle bir üniversiteye ihtiyaç vardı ve bu üniversite kuruldu. Eksiklerini de tamamlayıp burayı mükemmel bir hale getireceğiz." dedi.

İSTE Rektörü Prof Dr. Tolga Depci de Bilgi Teknolojileri Merkezi'nin teknik bir üniversiteye yakışır şekilde inşa edildiğini söyledi.

Türkiye'yi dünyanın en büyük ekonomileri arasına taşıyacak olanın bilgi ve teknoloji olduğuna işaret eden Depci emeği geçenlere teşekkür etti.

İş insanı ve hayırsever Nuri Üysen ise her başarılı erkeğin arkasında bir kadın olduğunu, kadınların haklarının ödenemeyeceğini belirterek merkezin hayırlı olmasını diledi.

​​​​​​​Konuşmaların ardından Nejla Üysen Bilgi Teknolojileri Merkezinin açılış kurdelesi kesildi.

Törene Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve davetliler katıldı.