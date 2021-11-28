İskenderunspor - Düzcespor: 3-1

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN, (Hatay), (DHA) -
STAT: 5 Temmuz
HAKEMLER: Serkan Pınar, Murat Şimşek, Şükrü Çavcı
İSKENDERUNSPOR: Muhammet Can- Recep, İsmail, Abdurrahman (Dk. 85 Burak), Emre, Enes Soy (Dk. 78 Osman), Ahmet (Dk. 39 Metehan), Onur, Ethem Pülgir, Fadıl, İrfan (Dk. 78 Murat Erdemir)
DÜZCESPOR: Ömer Faruk- Onur, Samet, Mikail, Murat, Oğuzhan, Erdi, Recep, Nevzat (Dk. 87 Eren, Emre, Alperen (Dk. 87 Muhammet)
SARI KARTLAR: Recep, Muhammet Can, Onur (İskenderunspor), Recep, Nevzat, Mikail (Düzcespor)
GOLLER: Dk. 64 Enes, Dk. 90 Osman, 90+2 İsmail (İskenderunspor), Dk. 90+7 Muhammet (Düzcespor)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup 15'inci hafta karşılaşmasında İskenderunspor, evinde konuk ettiği Düzcespor'u 3-1 mağlup etti.
(FOTOĞRAFLI)
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz