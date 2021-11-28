YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. İskenderunspor - Düzcespor: 3-1

İskenderunspor - Düzcespor: 3-1

28.11.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

STAT: 5 Temmuz HAKEMLER: Serkan Pınar, Murat Şimşek, Şükrü Çavcı İSKENDERUNSPOR: Muhammet Can- Recep, İsmail, Abdurrahman (Dk.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN, (Hatay), (DHA) -

STAT: 5 Temmuz
HAKEMLER: Serkan Pınar, Murat Şimşek, Şükrü Çavcı
İSKENDERUNSPOR: Muhammet Can- Recep, İsmail, Abdurrahman (Dk. 85 Burak), Emre, Enes Soy (Dk. 78 Osman), Ahmet (Dk. 39 Metehan), Onur, Ethem Pülgir, Fadıl, İrfan (Dk. 78 Murat Erdemir)
DÜZCESPOR: Ömer Faruk- Onur, Samet, Mikail, Murat, Oğuzhan, Erdi, Recep, Nevzat (Dk. 87 Eren, Emre, Alperen (Dk. 87 Muhammet)
SARI KARTLAR: Recep, Muhammet Can, Onur (İskenderunspor), Recep, Nevzat, Mikail (Düzcespor)
GOLLER: Dk. 64 Enes, Dk. 90 Osman, 90+2 İsmail (İskenderunspor), Dk. 90+7 Muhammet (Düzcespor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup 15'inci hafta karşılaşmasında İskenderunspor, evinde konuk ettiği Düzcespor'u 3-1 mağlup etti.

(FOTOĞRAFLI)

İskenderunspor - Düzcespor: 3-1

İskenderunspor - Düzcespor: 3-1

İskenderunspor - Düzcespor: 3-1

İskenderunspor - Düzcespor: 3-1

İskenderunspor - Düzcespor: 3-1

İskenderunspor - Düzcespor: 3-1

İskenderunspor - Düzcespor: 3-1

İskenderunspor - Düzcespor: 3-1

İskenderunspor - Düzcespor: 3-1

İskenderunspor - Düzcespor: 3-1

İskenderunspor - Düzcespor: 3-1

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Hatay Namaz Vakitleri 28 Kasım Pazar

İmsak
05:54
Sabah
07:18
Öğle
12:28
İkindi
15:07
Akşam
17:29
Yatsı
18:47

Hatay Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Pazar

Ahali Eczanesi
Serinyol
Akademi Eczanesi
Defne
Canbolat Eczanesi
Defne
Ipekçıoglu Eczanesi
Defne
Kumsal Eczanesi
Defne
Akgün Eczanesi
Iskenderun
Melike Koç Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yapı Kredi “Koç Ülkem İçin Fonu” ile topluma değer katıyor

Yapı Kredi “Koç Ülkem İçin Fonu” ile topluma değer katıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Adana ve Hatay'da KADES uygulaması tanıtıldı

Adana ve Hatay'da KADES uygulaması tanıtıldı

Konya'da "yüksek sesle konuşma" cinayeti davası

Konya'da "yüksek sesle konuşma" cinayeti davası

Samsunspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Samsunspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.