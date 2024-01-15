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Iskra Lawrence kalçalarını paylaştı! "Bu sana ne ifade ediyor?"

15.01.2024 08:41 | Son Güncelleme:
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Büyük beden model Iskra Lawrence, uzun yıllardır beden olumlama akımının en önemli sözcülerinden biri. Sosyal medyada iddialı pozlarını paylaşan ünlü model bu sefer kalça pozuyla adından söz ettirdi.

Büyük beden model Iskra Lawrence, büyük çabalarla edindiği şöhretle birlikte kendini modellik dünyasına kabul ettiren isimlerden biri.


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13 yıllık modellik kariyerinin ardından artık moda dünyasının tanınmış yüzlerinden biri olan ve beden olumlama akımının en önemli temsilcileri arasından anılan kıvrımlı isim pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

Son olarak kız arkadaşlarıyla tatile giden model beyaz iç çamaşırını gösterdiği bir pozla kalçalarını sergiledi. Iskra Lawrance paylaşıma ise şu notu düştü:

"İyi olmamak iyidir. Bu sana ne ifade ediyor? Benim için mükemmelin var olduğunu hissetmekten beni kurtarıyor Ya da her günün aynı hissedeceği beklentisi, ve kendini ve dünyayı keşfetmek yaşamaktan ibarettir. Hislerin her zaman geçerlidir ve birisi sana aksini söylüyorsa külotları burkulmuştur."

Iskra Lawrence, bir yandan dünyanın en büyük model ajanslarından birine kayıtlı olarak modellik kariyerini sürdürüyor bir yandan da sosyal medyadaki milyonlarca takipçisi sayesinde başarılı bir influencer olarak çalışmaya ve bu platformlardan yaptığı tanıtımlarla para kazanmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Iskra Lawrence Model
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