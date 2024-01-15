Iskra Lawrence kalçalarını paylaştı! "Bu sana ne ifade ediyor?"

"İyi olmamak iyidir. Bu sana ne ifade ediyor? Benim için mükemmelin var olduğunu hissetmekten beni kurtarıyor Ya da her günün aynı hissedeceği beklentisi, ve kendini ve dünyayı keşfetmek yaşamaktan ibarettir. Hislerin her zaman geçerlidir ve birisi sana aksini söylüyorsa külotları burkulmuştur."