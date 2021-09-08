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İslahiye'de üzüm kurutma zamanı

08.09.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasadı yapılan "Antep karası" ve "Hatun parmağı" üzüm çeşitlerinin kurutulmasına başlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in önemli üzüm üretim merkezlerinden İslahiye'de, 50 bin dekar alandan toplanan üzümlerin kurutulmasına başlandı.

İslahiye'de Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt başta olmak üzere 15 mahallede "Antep karası", "hatun parmağı", "Mevlana", "Kardinal" ve "Sultani" cinsi üzümlerin hasadı yapılıyor.

Hasadı tamamlanan bağlarda bağ bozumunun ardından "Antep karası" ve "Hatun parmağı" üzüm çeşitlerini kurutan işçiler, gün boyunca yoğun mesai harcıyor.

Bölgede yetiştirilen üzümlere tüketicilerin ilgisi yüksek olurken ürünlerin bir kısmı da meyve suyu fabrikaları tarafından yerinde alınıyor.

Geriye kalan ürünlerin bir kısmı kurutulup kuru üzüm olarak, diğer kısmı ise pekmez yapılarak piyasaya sunuluyor. İlçede kuru üzümün kilogramı toptan 14 ila 16 liradan satılıyor.

Bölgede 30 yıldır üzüm yetiştiriciliği yapan Salman Barak, bu yıl 50 ton üzüm kurutmayı hedeflediklerini belirterek, "Bağlardan toplanan 'Antep karası' ve 'Hatun parmağı' çeşidi üzümlerimiz burada yıkandıktan sonra zeytinyağına batırıp çıkartılarak sahalara kurulan naylon veya branda üzerinde güneşte kurutuluyor. Daha sonra tekrar suda yıkandıktan sonra kurutulup makinelerde çöplerinin ayıklanmasının ardından ambalajlanarak Gaziantep'e gönderiliyor, satışa sunuluyor. Rekolte bu yıl düşük olmasına rağmen fiyatlar iyi, üretici memnun." dedi.

Çiftçi Mehmet Barak da bölgedeki birçok insanın geçimini üzümden kazandığını anlatarak hava şartlarının da üzüm kurutmaya uygun olduğunu ifade etti.

Barak, üreticilerin bu yıl üzüm fiyatlarından memnun olduğunu söyledi.

İslahiye'de üzüm kurutma zamanı

- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasadı yapılan "Antep karası" ve "Hatun parmağı" üzüm çeşitlerinin kurutulmasına başlandı

İslahiye’de üzüm kurutma zamanı

İslahiye’de üzüm kurutma zamanı

İslahiye’de üzüm kurutma zamanı

İslahiye’de üzüm kurutma zamanı

İslahiye’de üzüm kurutma zamanı

İslahiye’de üzüm kurutma zamanı

İslahiye’de üzüm kurutma zamanı

İslahiye’de üzüm kurutma zamanı

İslahiye’de üzüm kurutma zamanı

İslahiye’de üzüm kurutma zamanı
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