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İsmail Kartal Kasımpaşa galibiyetinin ardından Fred müjdesini verdi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.02.2024 22:47
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Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı geriden gelerek mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Mücadeleye dair değerlendirmede bulunan Kartal, sakatlığı bulunan Fred için de müjdeli haberi verdi. İ

İŞTE O SÖZLER...
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"ZOR GEÇECEĞİNİ BİLİYORDUK"

"ZOR GEÇECEĞİNİ BİLİYORDUK"

"Maçtan önce de söylediğim gibi, Kasımpaşa son haftalarda formda bir takım, dirençli bir takım. Zor geçeceğini tahmin ediyorduk. İlk yarıda çok net pozisyonlarımız var. Bunlardan bir tanesini atsak, farklı kazanabilirdik. Devre öyle bitti, hamle yapmaya hazırlanırken gol yedik."

"Bunu da anlatmıştık. Golle birlikte hamlelerimizi yaptık. Rakibin daha fazla üzerine giderek direnç koyduk. Taraftarımızla yaptığımız görüşmede, bundan sonra ilk dakikadan son dakikaya kadar takımı desteklemeleri konusunda görüş alışverişinde bulunduk."

"TARAFTARIMIZ YALNIZ BIRAKMADI" 

"TARAFTARIMIZ YALNIZ BIRAKMADI" 

"Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. 3 puan çok önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu akşamki galibiyeti büyük Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum"

"BU HAFTA BAŞLIYOR 

"BU HAFTA BAŞLIYOR 

"Fred bu hafta takımla antrenmanlara başlıyor. İlk yarıda istediğimiz çıkışları yapamadık. İkinci yarıda istediğimizi yaptık. Bir tane gol pozisyonları var. Onun haricinde pozisyon vermedik. Bu da bizim için çok önemli."

"ÇAĞLAR 'ELİNE GELİYOR' DEDİ" 

"ÇAĞLAR 'ELİNE GELİYOR' DEDİ" 

"Golün haricinde bir tane pozisyonları var mı? Bizim 8 tane var. Çağlar'a sordum, 'Hocam net eline geliyor, gelmese ben vuracaktım zaten' dedi. Bizim zaten verilmeyen penaltımız var, Jayden'ın pozisyonu net penaltı."

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İsmail Kartal son dakika fenerbahçe Süper Lig Kasımpaşa süper li
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