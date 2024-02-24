İsmail Kartal Kasımpaşa galibiyetinin ardından Fred müjdesini verdi!

"ÇAĞLAR 'ELİNE GELİYOR' DEDİ"

"Golün haricinde bir tane pozisyonları var mı? Bizim 8 tane var. Çağlar'a sordum, 'Hocam net eline geliyor, gelmese ben vuracaktım zaten' dedi. Bizim zaten verilmeyen penaltımız var, Jayden'ın pozisyonu net penaltı."