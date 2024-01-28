İsmail Kartal maçın ardından 'yerli bir santrfor arıyoruz' demişti! O ismin Galatasaray altyapısından yetişen Erencan Yardımcı olduğu ortaya çıktı

Ankaragücü karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle 23. haftayı da kayıpsız kapatan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Transfere dair de ipuçları veren Kartal, açıklamasında "Mario Branco şimdi içeri geldi, bana bir rapor verdi. Bazı şeyler anlattı. Bazı oyuncuların gitmesi kalmasıyla ilgili kesinleşen bir şey yok." ifadelerini kullandı.
Pendikspor’a transfer olan Umut Nayir’in yerini doldurmak isteyen Sarı-Lacivertliler'in bu ismi merak ederken, başarılı çalıştırıcı "Yerli bir santrfor arıyoruz. Birkaç aday var. Bununla ilgili kulüp tarafı görüşmeleri sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
Kartal'ın işaret ettiği bu isim de ortaya çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İsmail Kartal'ın işaret ettiği isim Galatasaray altyapısından yetişen 21 yaşındaki golcü Erencan Yardımcı.
Galatasaray'dan Eyüpspor'a 4.2 milyon lira karşılığında transferi olay olan Erencan Yardımcı, kiralık olarak forma giydiği Pendikspor'daki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Trabzonspor ve Beşiktaş’ın da radarında olan Erencan, Süper Lig’de 18 maçta bin 90 dakika forma giyerken, 6 gol attı ve 1 asist yaptı.