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  4. İsmail Kartal maçın ardından 'yerli bir santrfor arıyoruz' demişti! O ismin Galatasaray altyapısından yetişen Erencan Yardımcı olduğu ortaya çıktı

İsmail Kartal maçın ardından 'yerli bir santrfor arıyoruz' demişti! O ismin Galatasaray altyapısından yetişen Erencan Yardımcı olduğu ortaya çıktı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.01.2024 23:33 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçen teknik direktör İsmail Kartal transfere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Erencan Yardımcı

Erencan Yardımcı

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Pendikspor Futbol
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Ankaragücü karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle 23. haftayı da kayıpsız kapatan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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"BRANCO BAZI ŞEYLER ANLATTI"

"BRANCO BAZI ŞEYLER ANLATTI"

Transfere dair de ipuçları veren Kartal, açıklamasında "Mario Branco şimdi içeri geldi, bana bir rapor verdi. Bazı şeyler anlattı. Bazı oyuncuların gitmesi kalmasıyla ilgili kesinleşen bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"YERLİ BİR SANTRFOR ARIYORUZ"

"YERLİ BİR SANTRFOR ARIYORUZ"

Pendikspor’a transfer olan Umut Nayir’in yerini doldurmak isteyen Sarı-Lacivertliler'in bu ismi merak ederken, başarılı çalıştırıcı "Yerli bir santrfor arıyoruz. Birkaç aday var. Bununla ilgili kulüp tarafı görüşmeleri sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

O İSİM ORTAYA ÇIKTI

O İSİM ORTAYA ÇIKTI

Kartal'ın işaret ettiği bu isim de ortaya çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İsmail Kartal'ın işaret ettiği isim Galatasaray altyapısından yetişen 21 yaşındaki golcü Erencan Yardımcı.

TRANSFER ÜCRETİ OLAY OLMUŞTU

TRANSFER ÜCRETİ OLAY OLMUŞTU

Galatasaray'dan Eyüpspor'a 4.2 milyon lira karşılığında transferi olay olan Erencan Yardımcı, kiralık olarak forma giydiği Pendikspor'daki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

18 MAÇTA 7 GOLE DİREKT ETKİ

18 MAÇTA 7 GOLE DİREKT ETKİ

Trabzonspor ve Beşiktaş’ın da radarında olan Erencan, Süper Lig’de 18 maçta bin 90 dakika forma giyerken, 6 gol attı ve 1 asist yaptı.

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