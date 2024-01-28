İsmail Kartal maçın ardından 'yerli bir santrfor arıyoruz' demişti! O ismin Galatasaray altyapısından yetişen Erencan Yardımcı olduğu ortaya çıktı

"BRANCO BAZI ŞEYLER ANLATTI"

Transfere dair de ipuçları veren Kartal, açıklamasında "Mario Branco şimdi içeri geldi, bana bir rapor verdi. Bazı şeyler anlattı. Bazı oyuncuların gitmesi kalmasıyla ilgili kesinleşen bir şey yok." ifadelerini kullandı.