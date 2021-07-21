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İsmail Köybaşı kimdir, kaç yaşında? Trabzonspor'a transfer olan İsmail Köybaşı nereli, hangi takımlarda oynadı?

21.07.2021 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giymiş olan başarılı futbolcu İsmail Köybaşı, Trabzonspor'a transfer oldu. Transfer haberi sonrası futbolseverler ve bordo mavililer İsmail Köybaşı'nın hayatını ve kariyerini merak etmeye başladı. Peki İsmail Köybaşı kimdir, kaç yaşında? Trabzonspor'a transfer olan İsmail Köybaşı nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte ayrıntılar...

Trabzonspor'dan yeni bir transfer haberi geldi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giymiş olan başarılı futbolcu İsmail Köybaşı'nın, Trabzonspor'a transferi gerçekleşti. İsmail Köybaşı'nın hayatı ve kariyeri transfer haberi sonrası merak konusu oldu. Peki İsmail Köybaşı kimdir, nereli?

İsmail Köybaşı kimdir?

Trabzonspor, son gelişmelere göre sol bek transferini bitirdi. Uzun süredir transfer arayışına devam eden Trabzonspor, milli futbolcu ile her konuda anlaştı. Söz konusu Transfer KAP'a bildirildi.
Vatandaşlar ve futbolseverler gelişme sonrası İsmail Köybaşı'nın hayatını ve kariyerini merak ediyor.
10 Temmuz 1989 tarihinde İskenderun, Hatay'da dünyaya gelen Türk futbolcu İsmail Köybaşı, Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'da forma giymiştir.
Futbola 16 yaşında iken İskenderunspor'un altyapısında başlayan ve bu kulüpte yetişen futbolcu, Gaziantepspor'un PAF takımında çıkış yapmış ve 18 yaşında A takıma yükselerek bunu daha da geliştirmiştir. 2006-2007 sezona dek 10 numara pozisyonunda oyun kurucu olarak oynamış ve İskenderunlu takım arkadaşları Selçuk İnan ve Mehmet Çoğum'un yönlendirmesiyle sol bekte karar kılmıştır. Bu değişiklik sonrasında Süper Lig'in başarılı savunmacıları arasına girmeyi başarmıştır.
Köybaşı Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giymiştir. İsmail Köybaşı ayrıca toplam 9 kez genç millî formayı giymiştir. Türkiye millî futbol takımında ise ilk kez 12 Ağustos 2009 tarihinde Kiev'de Ukrayna ile oynanmış olan ve Türkiye'nin 3-0 kazanmış olduğu maçta forma giymiştir.
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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor İsmail Köybaşı
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