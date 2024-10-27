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  4. İsmail Yüksek'in şutu maça damga vurdu! Mourinho bile şaşkınlığını gizleyemedi

İsmail Yüksek'in şutu maça damga vurdu! Mourinho bile şaşkınlığını gizleyemedi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.10.2024 19:50
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Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde sahasında Bodrum FK ile karşılaşan Fenerbahçe'de karşılaşmanın 27. dakikasında İsmail Yüksek'in şutu çok konuşuldu. İşte detaylar...

İsmail Yüksek

İsmail Yüksek

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler mücadeleye hızlı başlarken maçın 27. dakikasında çok konuşulan bir an yaşandı.

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19:00 İY
Fenerbahçe Fenerbahçe
1 - 0
Sipay Bodrum FK Sipay Bodrum FK

Jose Mourinho'nun ilk 11'de şans verdiği İsmail Yüksek, Allan Saint-Maximin'in sol taraftan taşıdığı topla ceza sahası içerisinde buluştu.

TÜM STAT ŞAŞTI

2024-10-27_19-40-36

Müsait pozisyonda topu çok farklı şekilde üstten auta gönderen Yüksek'in bu şutu Mourinho dahil tüm statta şaşkınlık yarattı.

İsmail Yüksek'in şutu kısa süre içerisinde sosyal medyada da gündem oldu.

İŞTE O ANLAR VE YORUMLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Yüksek son dakika fenerbahçe
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