İsmail Yüksek'in şutu maça damga vurdu! Mourinho bile şaşkınlığını gizleyemedi

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler mücadeleye hızlı başlarken maçın 27. dakikasında çok konuşulan bir an yaşandı.

Jose Mourinho'nun ilk 11'de şans verdiği İsmail Yüksek, Allan Saint-Maximin'in sol taraftan taşıdığı topla ceza sahası içerisinde buluştu.

TÜM STAT ŞAŞTI

Müsait pozisyonda topu çok farklı şekilde üstten auta gönderen Yüksek'in bu şutu Mourinho dahil tüm statta şaşkınlık yarattı.

İsmail Yüksek'in şutu kısa süre içerisinde sosyal medyada da gündem oldu.

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*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)