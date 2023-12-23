İsmailağa Cemaati açıklama yapmış, RTÜK inceleme başlatmıştı! Kızıl Goncalar dizisinin setinde güvenlik artırıldı

Fox Tv'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar hem konusu hem de ekranlara gelen sahneleriyle sosyal medyada olay yarattı. Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı dizide özellikle kırbaç sahnesi gündem olmuştu. Beğenildiği kadar tepki de çeken dizi için sosyal medyada 'dizi son bulsun' çağrıları gelirken İsmailağa Cemaati de açıklama yapmıştı. RTÜK de inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Diziyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.