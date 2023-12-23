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İsmailağa Cemaati açıklama yapmış, RTÜK inceleme başlatmıştı! Kızıl Goncalar dizisinin setinde güvenlik artırıldı

23.12.2023 12:09 | Son Güncelleme:
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Fox Tv'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar gündemden düşmüyor! Dizideki sahneler sosyal medyada olay yaratırken İsmailağa Cemaati açıklama yapmış, RTÜK de gelen şikayetler üzerine inceleme başlatmıştı. Son olarak dizinin setinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenildi.

Fox Tv'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar hem konusu hem de ekranlara gelen sahneleriyle sosyal medyada olay yarattı. Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı dizide özellikle kırbaç sahnesi gündem olmuştu. Beğenildiği kadar tepki de çeken dizi için sosyal medyada 'dizi son bulsun' çağrıları gelirken İsmailağa Cemaati de açıklama yapmıştı. RTÜK de inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Diziyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

İsmailağa Cemaati'nden o diziye sert tepki! İsmailağa Cemaati'nden o diziye sert tepki!

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KIZIL GONCALAR DİZİSİYLE İLGİLİ PEŞ PEŞE GELİŞMELER

İsmailağa Cemaati'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Allah Teala’nın isimlerini, yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’i, dini-tasavvufi kavramlarımızı, mezhep ve tarikat gibi manevi kurumlarımızı, hacı ve hoca gibi çeşitli unvanları hedef alarak dinimizi ve dindarlarımızı aşağılamayı gaye edindiği anlaşılan yayın ve yapımların günümüz medyasında görülebilmesi asla kabul edilemez bir durumdur." denilmişti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Ebubekir Şahin, Twitter hesabından dizinin incelendiğini ifade etmişti. Şahin, "FOX TV’de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" demişti.

SETTE GÜVENLİK ARTIRILDI

SETTE GÜVENLİK ARTIRILDI

Öte yandan 10 Haber'den Müge Dağıstanlı, Kızıl Goncalar'ın setinde güvenliğin artırıldığını yazdı.

Dizinin yapım şirketi Gold Film de özetle “Dizimiz toplumun tüm farklılıklarıyla bir arada yaşamayı başaran kesime ayna tutması için kurgulandı. Dizi kurgu bir hikayedir. Ne belgesel ne de haber dosyasıdır" şeklinde açıklama yaptı.

Dağıstanlı'nın yazısında şu ifadeler yer aldı: "Dizinin İstanbul-Şişli’deki tanıtım afişlerine boyalı saldırı düzenlendi. Sette güvenlik artırıldı. Reytingi de iyi gelen dizinin çekimleri hızla devam ediyor. Bu arada ilk bölümün 15 milyon lirayı bulduğunu belirtelim. Setlere on yıl sonra dönen Özgü Namal bölüm başına 900 bin, yani aylık 3 milyon 600 bin liraya imza attı."

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Anahtar Kelimeler:
dizi Kızıl Goncalar ele
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