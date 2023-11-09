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İspanya'da Ancelotti'yi Arda Güler konusunda eleştirmeyen kalmadı! ''Sen bir mumya parçasısın''

09.11.2023 08:04 | Son Güncelleme:
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, son iki maçtır, maç kadrosuna almasına rağmen sahada kullanmayı tercih etmediği Arda Güler'in oynamak için tam hazır olmadığını söyledi. Bu sözlerine rağmen büyük tepki çeken Ancelotti, Arda Güler'i oynatmadığı için Real Madrid taraftarından ağır eleştiriler alıyor.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında oynadıkları maçta Portekiz'in Braga takımını 3-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısında Arda Güler ile ilgili soruları yanıtladı.

"ARDA YÜZDE 100'E GELDİĞİNDE SAHADA SÜRE ALACAKTIR"

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Braga maçının kadrosunda olmasına ve oldukça avantajlı bir skor yakalamalarına rağmen Arda'ya neden süre vermediğine ilişkin bir soruya cevap veren İtalyan teknik adam, "Onunla yakından ilgileniyoruz. İki önemli sakatlıktan çıktı ve yaklaşık 1 haftadır takımla birlikte tüm antrenmanlara katılıyor. Arda yüzde 100'e geldiğinde sahada süre alacaktır." dedi.

İSPANYOL BASINI ELEŞTİRDİ

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Diğer yandan İspanyol basını, 61. dakikada 3-0'lık skor üstünlüğünü elde eden ve beş oyuncu değiştirme hakkını kullanmasına rağmen Arda Güler'e şans vermeyen Carlo Ancelotti'nin kararını eleştirdi.

Arda Güler ile ilgili haberlere son zamanlarda alışılmışın dışında oldukça fazla yer ayırmasıyla dikkati çeken Marca gazetesi, maç sonunda hemen internet sayfasında "Arda'nın oynamamasına ne dersin?" sorusuyla bir anket başlattı.

Kısa sürede 5 binden fazla kişinin oy kullandığı ankette "Kötü, bugün ilk kez sahaya çıkması için mükemmel bir gündü" cevabını veren yüzde 66, "İyi, daha fazla süre alması gereken başka futbolcular var." cevabını veren yüzde 34 oldu.

"ANCELOTTİ'NİN BÖYLE BİR KARAR ALMASININ HİÇBİR ANLAMI YOK"

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Gazetedeki yorumda "Taraftar, Arda'yı görmeye geldi. Türk futbolcuyu görememenin büyük bir hayal kırıklığı olsa da en azından büyük bir Brahim Diaz ile karşılaştı. Ya Arda Güler'e bir şey oldu ya da Ancelotti'nin böyle bir karar almasının hiçbir anlamı yok. Arda'nın oynatılması için çok rahat bir maçtı." denildi.

Real Madrid-Braga maçını, A Milli Takım Teknik Direktörü Vicenzo Montella da tribünden izledi.

Canlı Skor

REAL MADRID TARAFTARINDAN ARDA GÜLER TEPKİSİ

"Ancelotti'nin iyi bir şey yapmak için bir şansı vardı ama son dakikalarda Arda Güler'i oyuna almak yerine Fran Garcia'yı tercih etti."
"Milli aradan önce Arda Güler'i göremeyeceğiz, kesin."
"Sezon başladığından bu yana 2 aydan fazla süre geçti. Lyon'un galibiyeti 0, Arda Güler'in aldığı süre 0. Ve hala insanlar bana 'Hafta sonun iyi geçti mi?' diye sorma cesaretini gösterebiliyorlar."
"Don Carlo; senden bir şey istedik, tek bir şey, o da Arda Güler'i görmekti! Takım 3-0 öndeydi ve Arda Güler'in oyuna girmesi için mükemmel bir andı. Onu oyuna almadın mı????"
"Bugün de Arda Güler futbolu yok"
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