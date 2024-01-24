İspanya'nın gündemi Arda Güler, sosyal medya hesabının kapandığını görenler şaşkına döndü!

Dünya devi Real Madrid’e transfer olan ancak buradaki kariyeri bir türlü istediği gibi ilerlemeyen Arda Güler, forma şansı bulmakta zorlanırken son oynanan karşılaşmada da şans bulamaması üzerine üstündeki yeleğini çıkararak teknik adam Carlo Ancelotti’ye tepkisini göstermişti.

Sosyal medya bu görüntülerle çalkanırken, İspanya basınında Arda’nın sezon sonunda başka bir takıma kiralanacağı iddiaları ortaya atılmaya başlanmıştı.

HESABINI KAPTTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Tüm bunlar yaşanırken, genç yıldızın Instagram hesabına ulaşılamaması Güler'in baskılar sonrası kapattığı yönünde iddiaları doğursa da olayın Arda'nın dışında geliştiği ortaya çıktı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Arda Güler’in Instagram hesabı kendi iradesiyle kapatılmadı. Bir haftada üç kez Instagram hesabı iki sebepten ötürü askıya alındı. ‘Hesap hatalı bir uyarıyı dikkate aldığı ve kontrol noktasına kaydedilmediği için’ kısıtlama uyarısı aldı.

Genç oyuncunun hesabı kısa süre içinde yeniden aktif hale gelecek.

