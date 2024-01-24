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İspanya'nın gündemi Arda Güler, sosyal medya hesabının kapandığını görenler şaşkına döndü!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.01.2024 12:25 | Son Güncelleme:
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Sakatlığını atlatmasına rağmen yeni takımı Real Madrid'de bir türlü istediği forma şansını bulamayan Arda Güler şimdi de sosyal medya hesabının kapanmasıyla gündem oldu.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Dünya devi Real Madrid’e transfer olan ancak buradaki kariyeri bir türlü istediği gibi ilerlemeyen Arda Güler, forma şansı bulmakta zorlanırken son oynanan karşılaşmada da şans bulamaması üzerine üstündeki yeleğini çıkararak teknik adam Carlo Ancelotti’ye tepkisini göstermişti.

Sosyal medya bu görüntülerle çalkanırken, İspanya basınında Arda’nın sezon sonunda başka bir takıma kiralanacağı iddiaları ortaya atılmaya başlanmıştı.

HESABINI KAPTTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

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Tüm bunlar yaşanırken, genç yıldızın Instagram hesabına ulaşılamaması Güler'in baskılar sonrası kapattığı yönünde iddiaları doğursa da olayın Arda'nın dışında geliştiği ortaya çıktı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Arda Güler’in Instagram hesabı kendi iradesiyle kapatılmadı. Bir haftada üç kez Instagram hesabı iki sebepten ötürü askıya alındı. ‘Hesap hatalı bir uyarıyı dikkate aldığı ve kontrol noktasına kaydedilmediği için’ kısıtlama uyarısı aldı.

Genç oyuncunun hesabı kısa süre içinde yeniden aktif hale gelecek.

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transfer Arda Güler son dakika ancelotti real madrid ak sezon
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