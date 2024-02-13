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  4. İspanyollar Arda Güler'i gönderdi bile! Yeni adresini böyle duyurdular, ayrılık sebebini 'gelişiminin duraklaması riski' olarak açıkladılar

İspanyollar Arda Güler'i gönderdi bile! Yeni adresini böyle duyurdular, ayrılık sebebini 'gelişiminin duraklaması riski' olarak açıkladılar

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.02.2024 07:57 | Son Güncelleme:
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Real Madrid'e büyük umutlarla transfer olan Arda Güler yeni takımında istediği süreleri bulmakta zorlanırken ayrılık iddialarının da ardı arkası kesilmiyor. İspanyol basınında Güler için birçok iddia ortaya atılırken genç yıldız için kiralık formülünün masada olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'in yolunu tutan ve bu transferiyle gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında büyük ses getiren genç yıldız Arda Güler'in Madrid serüveni pek istediği gibi ilerlemiyor.

Canlı Skor

22 DAKİKA ŞANS BULDU

22 DAKİKA ŞANS BULDU

Transfer olduğu günden bu yana forma şansı bulmakta zorlanan ve şu ana kadar La Liga'da yalnızca 22 dakika forma şansı bulabilen Arda Güler için iddiaların ardı arkası kesilmezken, İspanyol basın kaynaklarından Super Deporte çok konuşulacak bir iddiayı okuyucularına sundu.

DEV KULÜPLER HAREKETE GEÇTİ

DEV KULÜPLER HAREKETE GEÇTİ

Buna göre; Bayer Leverkusen ve Tottenham, Arda Güler'i kiralamak için harekete geçerken, haberde Arda Güler'in Bernabeu'daki durumunun sakatlıklar ve takımdaki diğer oyuncuların yüksek form düzeyi nedeniyle karmaşık olduğu ve bu nedenlerle istediği süreleri bulamadığı belirtildi.

'GELİŞİMİ DURAKLAYABİLİR'

'GELİŞİMİ DURAKLAYABİLİR'

Arda Güler'in Real Madrid hücum hattında kendisine yer açamadığı ve bu nedenle gelişiminin duraklaması riskinin olduğu belirtildi.

REAL MADRID SICAK BAKIYOR

REAL MADRID SICAK BAKIYOR

Real Madrid Kulübü'nün de büyük yatırım yaptığı Arda Güler'in potansiyeline ulaşması için uygun bir Avrupa kulübüne kiralamaya sıcak baktığı kaydedildi.

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