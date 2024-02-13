İspanyollar Arda Güler'i gönderdi bile! Yeni adresini böyle duyurdular, ayrılık sebebini 'gelişiminin duraklaması riski' olarak açıkladılar

DEV KULÜPLER HAREKETE GEÇTİ

Buna göre; Bayer Leverkusen ve Tottenham, Arda Güler'i kiralamak için harekete geçerken, haberde Arda Güler'in Bernabeu'daki durumunun sakatlıklar ve takımdaki diğer oyuncuların yüksek form düzeyi nedeniyle karmaşık olduğu ve bu nedenlerle istediği süreleri bulamadığı belirtildi.