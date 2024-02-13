İspanyollar Arda Güler'i gönderdi bile! Yeni adresini böyle duyurdular, ayrılık sebebini 'gelişiminin duraklaması riski' olarak açıkladılar

Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'in yolunu tutan ve bu transferiyle gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında büyük ses getiren genç yıldız Arda Güler'in Madrid serüveni pek istediği gibi ilerlemiyor.
Transfer olduğu günden bu yana forma şansı bulmakta zorlanan ve şu ana kadar La Liga'da yalnızca 22 dakika forma şansı bulabilen Arda Güler için iddiaların ardı arkası kesilmezken, İspanyol basın kaynaklarından Super Deporte çok konuşulacak bir iddiayı okuyucularına sundu.
Buna göre; Bayer Leverkusen ve Tottenham, Arda Güler'i kiralamak için harekete geçerken, haberde Arda Güler'in Bernabeu'daki durumunun sakatlıklar ve takımdaki diğer oyuncuların yüksek form düzeyi nedeniyle karmaşık olduğu ve bu nedenlerle istediği süreleri bulamadığı belirtildi.
Arda Güler'in Real Madrid hücum hattında kendisine yer açamadığı ve bu nedenle gelişiminin duraklaması riskinin olduğu belirtildi.
Real Madrid Kulübü'nün de büyük yatırım yaptığı Arda Güler'in potansiyeline ulaşması için uygun bir Avrupa kulübüne kiralamaya sıcak baktığı kaydedildi.