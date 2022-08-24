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Isparta'da 25 ilden 24 öğretmen doğa eğitiminde buluştu

24.08.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da 25 ilden 24 öğretmen doğa eğitiminde buluştu

Isparta'da "Güller Diyarından Toroslara Bilim ve Doğa Yolculuğu" projesi kapsamında 25 ilden 24 öğretmen doğa eğitimi alıyor.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal'ın yürütücülüğünde, TÜBİTAK 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında 25 ilden 24 öğretmene doğa eğitimleri veriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Isparta Valiliği, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve TÜBİTAK iş bilirliğinde yürütülen proje 10 gün sürecek.

Proje Yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal, AA muhabirine, projede farklı illerden doğa eğitimi vizyonuna sahip 23 eğitmen bulunduğunu söyledi.

Projedeki amacın doğanın dilini, doğada öğretmek olduğunu anlatan Ünal, "Öğretmenlerimize okul dışı ortamlarda nasıl eğitim vermeleri gerektiğini öğreten bir eğitim sunuyoruz. Görerek, dokunarak, yaşayarak eğlenerek eğitim veriliyor. Öğretmenlerimize 10 gün süresince ilk yardım eğitimi, doğada hayatta kalma eğitimi, sürüngenler, yaban hayvanları, kuşlar, ve drama eğitimleri veriliyor. Öğretmenlerle eğitim alanlardan biri doğa koruma ve milli parklar personeli. " ifadelerini kullandı.

Eğitim alan öğretmenlerden Ahmet Tebek ise kendilerini eğitime katıldıkları için çok şanslı hissettiklerini dile getirdi.

Eğitime katılan öğretmenlerden Esra Çeltek de eğitimde çok değerli güzel bilgiler öğrendiklerini belirterek, "Biz Bolu'da doğa bilim sanat adı altında köy atölyeleri kurduk. Burada öğrendiğim bilgileri, orada kullanacağımı düşünüyorum." dedi.

Isparta'da 25 ilden 24 öğretmen doğa eğitiminde buluştu

Isparta'da 25 ilden 24 öğretmen doğa eğitiminde buluştu

Isparta'da 25 ilden 24 öğretmen doğa eğitiminde buluştu

Isparta'da 25 ilden 24 öğretmen doğa eğitiminde buluştu

Isparta'da 25 ilden 24 öğretmen doğa eğitiminde buluştu

Isparta'da 25 ilden 24 öğretmen doğa eğitiminde buluştu

Isparta'da 25 ilden 24 öğretmen doğa eğitiminde buluştu

Isparta'da 25 ilden 24 öğretmen doğa eğitiminde buluştu

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