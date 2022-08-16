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Isparta'da bal hasadına başlandı

16.08.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da bal hasadına başlandı

Isparta'nın Milas Tabiat Parkı'nda arıcılar, bal sağımına başladı.

Isparta Arı Yetiştiriciliği Birliğine bağlı arıcıların Milas Tabiat Parkı'nda ürettiği balların hasadı nedeniyle etkinlik düzenlendi. Etkinlikte lavanta balının tanıtımı da yapıldı.

Isparta Valisi Aydın Baruş, buradaki konuşmasında, lavanta balı üretimi için yetiştiricilere yönelik yatırımlar yapılacağını söyledi. Arıcılığın vatandaşların geleneksel olarak yüzyıllardır önemli besin ve ticari uğraşı olduğunu belirten Baruş, "İlimiz tarımı açısından arıcılığı çok önemsiyoruz çünkü Isparta sahip olduğu doğal güzellikleri, bitki varlığı, aromatik bitkileriyle gelecekte arıcılık açısından bir marka olmaya aday." dedi.

Isparta'nın her köşesinde arıcılık yapılabildiğini ve arıcılık faaliyetleri neticesinde üretilen balın çok kaliteli olduğunu kaydeden Barış, balın vatandaşların rahatlıkla tüketebileceği ve sağlıkları için yararlanabileceği bir özelliğe sahip olduğunu aktardı.

Isparta özelinde lavanta balının üzerinde durmaları gerektiğini ifade eden Baruş, şunları dile getirdi:

"Bildiğiniz gibi Isparta son yıllarda yapmış olduğu atılımlarla lavanta alanında marka bir şehir haline geldi. Vatandaşlarımızın bu bereketli bitkiden yararlanması lazım. Onun için bizler de çalışmamızı sürdürüyoruz. Orman Bölge Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalarla inşallah birkaç ay içerisinde arıcılarımızın ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak yaklaşık 205 dönüm lavanta tarlasını lavanta arıcılığı için uygun hale getireceğiz. Şu anda Tarım ve Orman Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmaların neticesinde Isparta'mızda çok sayıda bal ormanı var. Bu bal ormanlarını özellikle lavanta konusunda da yapacağımız çalışmalarla sayısını 20'nin üzerine çıkaracağız."

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin ise Isparta'da son yıllarda lavanta balı çalışmalarına başladıklarını anlattı.

Isparta Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Uslu da kentte 650 arı yetiştiricisinin olduğunu ve hedeflerinin bu sayıyı 1000'e çıkartmak olduğunu ifade etti.

Isparta'da bal hasadına başlandı

Isparta'da bal hasadına başlandı

Isparta'da bal hasadına başlandı

Isparta'da bal hasadına başlandı

Isparta'da bal hasadına başlandı

Isparta'da bal hasadına başlandı

Isparta'da bal hasadına başlandı

Isparta'da bal hasadına başlandı

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