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Isparta'da bir kişinin iş yeri camlarını sopayla kırması kameraya yansıdı

18.06.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da bir kişinin iş yeri camlarını sopayla kırması kameraya yansıdı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde bir kişinin, daha önce av tüfeğiyle rastgele ateş ederek hasar verdiği iş yerinin camlarını sopayla kırması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde beyaz eşya ve tüp gaz dükkanı işleten Nazmi Coşkuner, sabah iş yerine geldiğinde camların kırık olduğunu fark etti.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, 6 Mayıs'ta av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş etmesi sonucu 3 iş yerine zarar veren ve ifadesinin ardından serbest bırakılan H.A'nın, sopayla dükkanın camlarını kırdığı tespit edildi.

Olay anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, farklı suçlardan kaydı bulunan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen şüpheliyi gözaltına aldı.

Isparta'da bir kişinin iş yeri camlarını sopayla kırması kameraya yansıdı

Isparta'da bir kişinin iş yeri camlarını sopayla kırması kameraya yansıdı

Isparta'da bir kişinin iş yeri camlarını sopayla kırması kameraya yansıdı

Isparta'da bir kişinin iş yeri camlarını sopayla kırması kameraya yansıdı

Isparta'da bir kişinin iş yeri camlarını sopayla kırması kameraya yansıdı

Isparta'da bir kişinin iş yeri camlarını sopayla kırması kameraya yansıdı

Isparta'da bir kişinin iş yeri camlarını sopayla kırması kameraya yansıdı

Isparta'da bir kişinin iş yeri camlarını sopayla kırması kameraya yansıdı

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