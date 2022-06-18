Isparta'nın Gelendost ilçesinde bir kişinin, daha önce av tüfeğiyle rastgele ateş ederek hasar verdiği iş yerinin camlarını sopayla kırması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde beyaz eşya ve tüp gaz dükkanı işleten Nazmi Coşkuner, sabah iş yerine geldiğinde camların kırık olduğunu fark etti.
Polis ekiplerince yapılan incelemede, 6 Mayıs'ta av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş etmesi sonucu 3 iş yerine zarar veren ve ifadesinin ardından serbest bırakılan H.A'nın, sopayla dükkanın camlarını kırdığı tespit edildi.
Olay anı da güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri, farklı suçlardan kaydı bulunan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen şüpheliyi gözaltına aldı.
Isparta'da bir kişinin iş yeri camlarını sopayla kırması kameraya yansıdı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz