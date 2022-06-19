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Isparta'da klasik otomobil tutkunlarından "Babalar Günü" etkinliği

19.06.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da klasik otomobil tutkunlarından "Babalar Günü" etkinliği

Isparta'da, "Babalar Günü" dolayısıyla Türkiye'nin çeşitli illerinden getirilen klasik otomobiller sergilendi.

Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü tarafından Meydan AVM'nin açık alanında Babalar Günü etkinliği düzenlendi.

Klasik otomobil meraklısı babalar renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, zamana meydan okuyan otomobilleri inceledi, fotoğraf çektirdi. Araç sahipleri de ziyaretçilere otomobilleri hakkında bilgi verdi.

Kulüp Genel Sekreteri Recep Korkmaz, etkinlikte 55 klasik aracın bulunduğunu söyledi.

Babalar Günü'ne özel böyle bir etkinlik yapmak istediklerini belirten Korkmaz, "Babalarımız aileleriyle klasik otomobilleri görmek için buraya geldi, Türkiye'de sadece 3 tane bulunan klasik aracının ikisini bu etkinlikte buluşturduk. Buraya gelen baba ve baba adaylarımıza bir anı olması için de küçük hediyeler vereceğiz." dedi.

Etkinliğe katılan İsmail Aydınkaş da klasik otomobilleri çok sevdiğini belirtti.

Araçları incelerken gençliğini hatırladığını ifade eden Aydınkaş, "Klasik otomobil tutkusu, bir aşk gibidir. Belli bir yaşa geldim ama içimdeki klasik otomobil sevgisi hiç bitmedi." diye konuştu.

Isparta'da klasik otomobil tutkunlarından "Babalar Günü" etkinliği

Isparta'da klasik otomobil tutkunlarından "Babalar Günü" etkinliği

Isparta'da klasik otomobil tutkunlarından "Babalar Günü" etkinliği

Isparta'da klasik otomobil tutkunlarından "Babalar Günü" etkinliği

Isparta'da klasik otomobil tutkunlarından "Babalar Günü" etkinliği

Isparta'da klasik otomobil tutkunlarından "Babalar Günü" etkinliği

Isparta'da klasik otomobil tutkunlarından "Babalar Günü" etkinliği

Isparta'da klasik otomobil tutkunlarından "Babalar Günü" etkinliği

Isparta'da klasik otomobil tutkunlarından "Babalar Günü" etkinliği

Isparta'da klasik otomobil tutkunlarından "Babalar Günü" etkinliği

Isparta'da klasik otomobil tutkunlarından "Babalar Günü" etkinliği

Isparta'da klasik otomobil tutkunlarından "Babalar Günü" etkinliği

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Babalar Günü Isparta

Isparta Namaz Vakitleri 19 Haziran Pazar

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