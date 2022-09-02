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Isparta'da okul çevrelerinde öğrenci ve trafik güvenliği için tedbir alındı

02.09.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da okul çevrelerinde öğrenci ve trafik güvenliği için tedbir alındı

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki 103 okul ve çevresinde öğrenci güvenliği için tedbir aldı.

Yeni eğitim-öğretim yılında okulların açılmasına az süre kalması nedeniyle polis ekipleri, okul çevrelerindeki trafik güvenliği önlemleri, yaya geçitleri, trafik levhaları, metruk araçlar ve alanların tespiti, güzergah tedbirlerinin gözden geçirilmesi gibi konularda kontrol gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmayla okullar açılmadan emniyet personelinin alan hakimiyetini sağlaması, öğrenci güvenliğini riske atacak konuların tespit edilmesi hedefleniyor.

- Denetimlerde 203 polis görev aldı

Isparta Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Güneş, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Isparta Valiliği koordinesinde okul çevrelerinde asayiş ve trafik güvenliğiyle ilgili çalışma yaptıklarını söyledi.

Personeli 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlamadan alanlarda görevlendirdiklerini belirten Güneş, "Personel için bir nevi eğitim faaliyeti oldu. Alanlarda eksiklikleri ve çalışmaları yerinde gördük. Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin korunmasına yönelik yapılacak çalışmalara yön vermek için 203 personelle beraber görev aldık." diye konuştu.

Trafik Şube Müdür Vekili Sezgin Sezer de yeni eğitim sezonunda güvenli trafik ortamı için çalışma yaptıklarını dile getirerek, "Şimdiden okul önlerinde trafik okul önü tedbirlerini gözden geçiriyoruz. Okul çevrelerindeki yaya geçitleri silinmişse kurumlarla irtibat kurup yeniden çizilmesini sağlıyoruz. Okul çevresinde hurda araçlar varsa bunları kaldırıyoruz. Kaldırımlarda çocukların yürümesi için yeterli alan var mı? Üzerinde herhangi bir nesne malzeme varsa bunları kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Isparta'da okul çevrelerinde öğrenci ve trafik güvenliği için tedbir alındı

Isparta'da okul çevrelerinde öğrenci ve trafik güvenliği için tedbir alındı

Isparta'da okul çevrelerinde öğrenci ve trafik güvenliği için tedbir alındı

Isparta'da okul çevrelerinde öğrenci ve trafik güvenliği için tedbir alındı

Isparta'da okul çevrelerinde öğrenci ve trafik güvenliği için tedbir alındı

Isparta'da okul çevrelerinde öğrenci ve trafik güvenliği için tedbir alındı

Isparta'da okul çevrelerinde öğrenci ve trafik güvenliği için tedbir alındı

Isparta'da okul çevrelerinde öğrenci ve trafik güvenliği için tedbir alındı

Isparta'da okul çevrelerinde öğrenci ve trafik güvenliği için tedbir alındı

Isparta'da okul çevrelerinde öğrenci ve trafik güvenliği için tedbir alındı

Isparta'da okul çevrelerinde öğrenci ve trafik güvenliği için tedbir alındı

Isparta'da okul çevrelerinde öğrenci ve trafik güvenliği için tedbir alındı

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