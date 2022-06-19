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Isparta'da silahlı kavgada yaralanan gece kulübü çalışanı öldü

19.06.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da silahlı kavgada yaralanan gece kulübü çalışanı öldü

Isparta'da çalıştığı gece kulübünde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan İran uyruklu kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gül Petek Sanayi Sitesi'nde gece kulübü çalışanlarına tüfekle ateş açılması sonucu ağır yaralanan İran uyruklu Babak Paseban, tedavi gördüğü Isparta Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Paseban'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastanenin morguna konuldu.

Olayda ağır yaralanan A.P'nin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bayram Akış, 13 Haziran'da kavga ettiği gece kulübü çalışanlarına tüfekle ateş etmiş, olayda 2'si ağır 6 kişi yaralanmıştı. Şüpheli Akış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Isparta'da silahlı kavgada yaralanan gece kulübü çalışanı öldü

Isparta'da silahlı kavgada yaralanan gece kulübü çalışanı öldü

Isparta’da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Isparta’da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Isparta’da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Isparta’da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Isparta’da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Isparta’da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Isparta’da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Isparta’da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

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