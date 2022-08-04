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Isparta'nın "Çaltı sarımsağı" coğrafi işaretle tescillendi

04.08.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'nın "Çaltı sarımsağı" coğrafi işaretle tescillendi

Gelendost ilçesinde yetiştirilen "Çaltı sarımsağı", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Valilikten yapılan açıklamada, yıllardır ata tohumları kullanarak yetiştirilen sarımsağın, Çaltı köyünün en temel geçim kaynaklarından biri haline geldiği belirtildi.

Isparta Valisi Aydın Baruş'un, tescil belgesini köye gerçekleştirdiği ziyarette muhtar Ramazan Çetinkaya'ya teslim ettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baruş, Çaltı sarımsağının, aroması ve tadıyla öne çıktığını vurguladı.

Coğrafi işaretin, sarımsağın pazarlanmasında avantaja dönüşebileceğini dile getiren Baruş, "Buradan ürün çıkışı yaptığımız zaman sarımsağın üzerinde Çaltı sarımsağı damgasını, sertifikasını kullanmamız gerekiyor. Çaltı sarımsağı hak ettiği değeri bu belge sayesinde bulacak, çiftçimiz de alın terinin karşılığını alacaktır. Sarımsağımızın diğer bir özelliği de ata tohumundan üretilmesi. Doğal bir ürün olması da bize bir avantaj sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Isparta'nın "Çaltı sarımsağı" coğrafi işaretle tescillendi

Isparta'nın "Çaltı sarımsağı" coğrafi işaretle tescillendi

Isparta'nın "Çaltı sarımsağı" coğrafi işaretle tescillendi

Isparta'nın "Çaltı sarımsağı" coğrafi işaretle tescillendi

Isparta'nın "Çaltı sarımsağı" coğrafi işaretle tescillendi

Isparta'nın "Çaltı sarımsağı" coğrafi işaretle tescillendi

Isparta'nın "Çaltı sarımsağı" coğrafi işaretle tescillendi

Isparta'nın "Çaltı sarımsağı" coğrafi işaretle tescillendi

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