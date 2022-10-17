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İsrafa dikkati çekmek için bayat ekmeklerden pizza yaptılar

17.10.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Tarım ve Orman Müdür Vekili Bekir Karaosmanoğlu: - "Ülkemizde günde 101 milyon ekmek üretilmektedir. Bu üretilen ekmeğin yaklaşık 6 milyonu çöpe gitmektedir"

Samsun'da israfa dikkati çekmek için düzenlenen yarışmada öğrenciler bayat ekmekten pizza yaptı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünce 16 Ekim Dünya Gıda Günü etkinlikleri kapsamında bayat ekmekten pizza yapımı yarışması düzenledi.

İlkadım Tepecik 100. Yıl Milli Mücadele Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri arasında, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yemekhanesinde gerçekleştirilen yarışmada, bayat ekmekleri hamur haline getiren 8 öğrenci, çeşitli malzemeler kullanarak birbirinden lezzetli pizzalar yaptı.

Samsun Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Tarım ve Orman Müdür Vekili Bekir Karaosmanoğlu ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ersin Köksal'ın da yer aldığı 9 kişilik jüri en lezzetli pizzayı puanlama yaparak belirledi.

Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Samsun Tarım ve Orman Müdür Vekili Karaosmanoğlu, Dünya Gıda Günü ana temasının kimseyi geride bırakmadan daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi çevre ve daha iyi bir yaşam olduğunu söyledi.

Dünya genelinde salgın, çatışma ortamı ve fiyat istikrarsızlıkları yaşandığına işaret eden Karaosmanoğlu, bunun önemli olan gıdayı dünyada daha önemli hale getirdiğine vurgu yaparak, "Biz de bir farkındalık ortaya koymak ve bayat ekmeklerin değerlendirilmesi için pizza yarışması düzenledik. Ülkemizde günde 101 milyon ekmek üretilmektedir. Bu üretilen ekmeğin yaklaşık 6 milyonu çöpe gitmektedir. Yani yalnız ekmekten yıllık kaybımız 1,5 milyar liradır. Bu durum, un ihracatından elde edilen bir yıllık gelire eşdeğerdir. Bu etkinlikle kısmen de olsa öğrencilerimizde duyarlılık oluşmuştur." dedi.

Öte yandan ıspanak kökünden hazırlanan zeytinyağlı yemek, kavun çekirdeklerinden sübye, karpuz kabuğu yemeği, karpuz kabuğu reçeli, portakal kabuğu şekerlemesi, elma kabuğu cipsi, kök sebze çorbası, kapak kabuğu yemeği ve lahana sapları turşusundan yapılan yiyecekler etkinliğe katılanlara ikram edildi.

İsrafa dikkati çekmek için bayat ekmeklerden pizza yaptılar

- Samsun Tarım ve Orman Müdür Vekili Bekir Karaosmanoğlu: - "Ülkemizde günde 101 milyon ekmek üretilmektedir. Bu üretilen ekmeğin yaklaşık 6 milyonu çöpe gitmektedir"

İsrafa dikkati çekmek için bayat ekmeklerden pizza yaptılar

İsrafa dikkati çekmek için bayat ekmeklerden pizza yaptılar

İsrafa dikkati çekmek için bayat ekmeklerden pizza yaptılar

İsrafa dikkati çekmek için bayat ekmeklerden pizza yaptılar

İsrafa dikkati çekmek için bayat ekmeklerden pizza yaptılar

İsrafa dikkati çekmek için bayat ekmeklerden pizza yaptılar

İsrafa dikkati çekmek için bayat ekmeklerden pizza yaptılar

İsrafa dikkati çekmek için bayat ekmeklerden pizza yaptılar

İsrafa dikkati çekmek için bayat ekmeklerden pizza yaptılar

İsrafa dikkati çekmek için bayat ekmeklerden pizza yaptılar

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Gıda Günü Samsun pizza

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Sabah
06:41
Öğle
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İkindi
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Akşam
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