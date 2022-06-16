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ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde trap final atışları gerçekleştirildi

16.06.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde trap final atışları gerçekleştirildi

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen ISSF Plak Atışları Grand Prix'si, Konya'da trap final atışlarıyla devam etti.

Konya Saraçoğlu Uluslararası Atış Poligonu'nda, 19 ülkeden 107 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonun ikinci gününde atıcılar, madalya için mücadele verdi.

Trap final atışlarında, kadınlarda Kuveyt'ten Sarah Alhawal birinci, Fransa'dan Adeline Couet ikinci, İtalya'dan Giulia Grassia üçüncü sırayı aldı.

Erkeklerde ise Hırvatistan'dan Giovanni Cernogoraz birinci, Kuveyt'ten Naser Meqlad ikinci, İtalya'dan Massimo Fabbrizi üçüncü oldu.

Grand Prix, yarın düzenlenecek trap karışık takım sıralama müsabakası ve trap karışık takım finali ile devam edecek.

ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde trap final atışları gerçekleştirildi

ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde trap final atışları gerçekleştirildi

ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde trap final atışları gerçekleştirildi

ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde trap final atışları gerçekleştirildi

ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde trap final atışları gerçekleştirildi

ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde trap final atışları gerçekleştirildi

ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde trap final atışları gerçekleştirildi

ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde trap final atışları gerçekleştirildi

ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde trap final atışları gerçekleştirildi

ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde trap final atışları gerçekleştirildi

ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde trap final atışları gerçekleştirildi

ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde trap final atışları gerçekleştirildi

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