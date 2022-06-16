Grand Prix, yarın düzenlenecek trap karışık takım sıralama müsabakası ve trap karışık takım finali ile devam edecek.

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen ISSF Plak Atışları Grand Prix'si, Konya 'da trap final atışlarıyla devam etti.

ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde trap final atışları gerçekleştirildi

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