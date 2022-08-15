Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Anadolu yakasında sabah saatlerinde başlayan sağanakla Göksu ve Küçüksu derelerinden gelen çamurlu su, İstanbul Boğazı'na aktı. Çamurlu su Boğaz'ın mavi sularının değişmesine neden oldu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Göksu ve Küçüksu derelerinden gelen çamurlu suyun İstanbul Boğazı ile buluşmasıyla deniz kahverengiye dönüştü.

İstanbul Boğazı sağanak yağışın ardından renk değiştirdi

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