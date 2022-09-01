İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü: - "Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturan ve Bebek Koyu’na demirleyen Lady Zehma adlı 173 metre boyundaki kargo gemisi için Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazım Tur

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