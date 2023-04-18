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  4. İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın cenaze töreninde yürekleri burkan anlar!

İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın cenaze töreninde yürekleri burkan anlar!

18.04.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oynadığı karşılaşmanın ardından Üsküdar'da kaldığı otel odasından düşen ve hayatını kaybeden İtalyan voleybol takımı oyuncusu Julia Ituma son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. İşte detaylar...

İstanbul'da kaldığı otelin 6. katından düşerek hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Julia Ituma, son yolculuğuna uğurlandı.

Ituma için Milano'da San Filippo Neri Kilisesi'nde düzenlenen törene, İtalya Spor Bakanı Andrea Abodi, Igor Gorgonzola Novara'dan takım arkadaşları, ailesi ve sevenlerinin katıldı. Julia Ituma'nın tabutu beyaz güllerle donatılırken, üzerine maç forması konuldu.

Cenaze töreninde sevenlerinin gözyaşlarını tutamadığı görülürken, takım arkadaşları Julia'nın ölümüne halen inanamadıklarını belirtti. Ituma'nın cenazesi, kiliseden alkışlarla uğurlandı.

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 mağlup olan Igor Gorgonzola'da oyuncu Julia Ituma, 13 Nisan'da sabaha karşı kaldıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Ituma'ya İstanbul'da otopsi yapıldıktan sonra naaşı, 15 Nisan'da İtalya'nın Milano kentine getirilmişti.

Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak 8 Ekim 2004'te Milano'da dünyaya gelen 1.92 metre boyundaki Julia Ituma, İtalya'da gelecek vadeden voleybolculardan biri olarak gösteriliyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol voleybol takımı

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