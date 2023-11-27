"İstanbul İçin Son Çağrı" filminde Beren Saat'in orgazm sahnesi sosyal medyanın diline düştü

Aşk-ı Memnu'dan 13 yıl sonra Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u bir araya getiren "İstanbul İçin Son Çağrı" filmi günlerdir gündemde.

Konusuyla dikkat çeken filmde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un cesur sahneleri de konuşuluyor.

Beren Saat'in orgazm taklidi yaptığı anlara "Taklidin taklidini bile yapmamış", "Ondan daha iyi orgazm taklidinin taklidi yaparım" yorumları geldi.