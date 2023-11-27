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  4. "İstanbul İçin Son Çağrı" filminde Beren Saat'in orgazm sahnesi sosyal medyanın diline düştü

"İstanbul İçin Son Çağrı" filminde Beren Saat'in orgazm sahnesi sosyal medyanın diline düştü

27.11.2023 07:13 | Son Güncelleme:
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Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra yeniden buluştu. İstanbul İçin Son Çağrı filmi Netflix platformunda yayına girerken filmdeki sevişme sahnesi gündem oldu. Beren Saat'in filmdeki orgazm sahnesi sosyal medyanın diline fena düştü.

Aşk-ı Memnu'dan 13 yıl sonra Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u bir araya getiren "İstanbul İçin Son Çağrı" filmi günlerdir gündemde.


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SOSYAL MEDYA TATMİN OLMADI

Konusuyla dikkat çeken filmde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un cesur sahneleri de konuşuluyor.
Sevişme sahneleriyle dikkat çeken ikiliden Beren Saat'in bir barda orgazm taklidi yarışmasına katıldığı sahneler sosyal medyanın diline düştü.
Beren Saat'in orgazm taklidi yaptığı anlara "Taklidin taklidini bile yapmamış", "Ondan daha iyi orgazm taklidinin taklidi yaparım" yorumları geldi.

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI KONUSU

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI KONUSU
"Last Call For İstanbul" (İstanbul İçin Son Çağrı) filminde Mehmet ve Serin İstanbul'daki hayatlarından uzakta, New York'ta havaalanında tesadüfen karşılaşır. Onları heyecan ve tutku dolu bir macera beklemektedir.
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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat
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