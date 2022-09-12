İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının açılışı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
Taksim Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğretmenler ve öğrenciler ile ebeveynleri katıldı. Meydanda farklı yörelere ait halk oyunlarını sergileyen öğrenciler, töreni izleyenlerden beğeni topladı.
Öğrenci gruplarının gösterilerinin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı ve beraberindeki protokol, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
Program, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yazıcı, öğretmenler ve öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
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