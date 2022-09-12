YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

12.09.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının açılışı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Taksim Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğretmenler ve öğrenciler ile ebeveynleri katıldı. Meydanda farklı yörelere ait halk oyunlarını sergileyen öğrenciler, töreni izleyenlerden beğeni topladı.

Öğrenci gruplarının gösterilerinin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı ve beraberindeki protokol, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Program, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yazıcı, öğretmenler ve öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 58

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 58

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 58

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 58

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 58

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 58

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 58

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 58

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 58

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 58

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
çelenk istanbul il milli eğitim müdürlüğü

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:34
Öğle
13:06
İkindi
16:38
Akşam
19:27
Yatsı
20:48
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Tüm dünyanın gözü İngiltere'deydi! Resmen kral ilan edildi

Tüm dünyanın gözü İngiltere'deydi! Resmen kral ilan edildi

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.