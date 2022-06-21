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İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan satışına operasyon

21.06.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda 62 şüpheli gözaltına alınırken, el konulan 308 hayvan Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda ticareti özel izne tabi olan hayvanları, yasa dışı şekilde pazarlamaya çalıştığı belirlenen 62 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan, yurdumuzda ve tropikal bölgelerde yaşayan çok sayıda hayvanın tuzakla yakalandıktan veya yasa dışı yollarla yurda sokulduktan sonra satışlarının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda 62 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda bulunan çeşitli türde 52 papağan, 1 kara akbaba, 4 tavus kuşu, 25 Türk kanaryası, 84 boz alamecek, 55 himalaya sakası, 1 kızıl şahin, 16 rhesus ve makak maymunu, 7 boğa yılanı, 24 leopar geko, 4 iguana, 10 sakallı ejder, 2 su semenderi, 1 uçan kuskus, (sincap) 18 toy poodle ve pomeranian cinsi köpek, ve 4 scottish fold cinsi kediye el konuldu.

Emniyetteki sorgusu devam eden zanlılara, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi.

El konulan 308 hayvan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan satışına operasyon

- Operasyonda 62 şüpheli gözaltına alınırken, el konulan 308 hayvan Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi

İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan satışına operasyon

İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan satışına operasyon

İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan satışına operasyon

İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan satışına operasyon

İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan satışına operasyon

İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan satışına operasyon

İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan satışına operasyon

İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan satışına operasyon

İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan satışına operasyon

İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan satışına operasyon

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