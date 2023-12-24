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  4. İstanbul'u terk etmişti! Gizem Karaca'nın lüks evi merak edildi... Kocaman arsasında mutlu bir hayat sürüyor

İstanbul'u terk etmişti! Gizem Karaca'nın lüks evi merak edildi... Kocaman arsasında mutlu bir hayat sürüyor

24.12.2023 07:21 | Son Güncelleme:
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Bir süredir İstanbul'da yaşamayan güzel oyuncu Gizem Karaca, lüks evinden paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu. Uzun süredir bahçesinde organik tarım da yapan güzel oyuncunun açıklaması sonrası lüks evi merak edildi. İşte Gizem Karaca'nın lüks evinden yaptığı paylaşımlar...

'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına', 'Baraj', 'Safir' gibi projelerle tanınan Gizem Karaca bir süre önce İstanbul'u terk etti. 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturan Gizem Karaca, evlilikten sonra İstanbul'dan ayrılarak Ege'de köy hayatı yaşamaya başlamıştı.


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EŞİ İZMİR'DEN ÇIKMAK İSTEMİYOR

Doğa ile iç içe yaşayan Karaca eşi Kemal Ekmekçi ile neden sıkça bir arada görünmedikleri sorularına yanıt verdi.

Evliliğinin iyi gittiğini vurgulayarak Karaca, "Kendisi asla İstanbul’u sevmiyor, ben onu İzmir’den çıkaramıyorum. Yılbaşında inşallah Kapadokya’da birlikte olacağız" şeklinde konuştu.

Evlilik sonrası İstanbul'dan İzmir'e taşınan Gizem Karaca, kendi bahçesinde organik tarım yapıyor. Karaca, "Kendim de bir şeyler ekip biçiyorum, mevsimine göre ne varsa. Organik beslenmeye çalışıyorum" dedi.

Açıklamaları sonra Gizem Karaca'nın lüks evi de merak edildi. Evindeki lavaboyu bile kendisi yaptığını söyleyen Karaca "Evim rehabilitasyon merkezi gibi eşyalarımın da zamansız olmasını istedim" dedi.

2016'da arsa aldıklarını ve 2019'da evi bitirdiklerini söyleyen güzel oyuncu "Kendi keyfimize göre çizdirip, nasıl rahat yaşarız her detayı öyle yaptık. Tatlı ve huzurlu bir yaşamımız var" dedi.

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