İstanbul Valisi Yerlikaya elektrikli araç bakım simülatörünü test etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Kalkınma Ajansı ve Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) birlikte geliştirdiği "Elektrikli Araç Bakım Simülatörü"nü test etti.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir bir çevre için büyük önem taşıyan elektrikli araçların servis, bakım ve teknik desteği için ihtiyaç duyulan iş gücünü yetiştirmek amacıyla çalışmalar başladı.

Bu kapsamda elektrikli araçların bakım ve onarımı için İstanbul Kalkınma Ajansı ve Tuzla OSB ortaklığında "Elektrikli Araç Bakım Simülatörü" geliştirildi.

Proje kapsamında teorik eğitim alan ustalar, simülatörle birlikte elektrikli araç, batarya ve motor gibi birçok konuda pratik yapma imkanı bulabilecek. Aynı zamanda simülasyonla gerçekleştirilen eğitim, maliyetlerin düşmesini sağlarken işin tehlikesiz bir biçimde yapılmasına da imkan tanıyacak.

Vali Yerlikaya, Tuzla OSB'yi ziyareti sonrası proje alanını inceledi. Yerlikaya, ziyaret kapsamında "Elektrikli Araç Bakım Simülatörü"nü test ederek yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretin ardından bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Yerlikaya, "Tuzla Organize Sanayi Bölgemizdeki Müteşebbis Heyet Toplantı'sını gerçekleştirdik. İstanbul Kalkınma Ajansı ile Tuzla OSB'nin birlikte geliştirdiği Elektrikli Araç Bakım Simülatörü projesini test ettik." ifadesini kullandı.