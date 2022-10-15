YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yaralı maden işçilerine ziyaret:

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yaralı maden işçilerine ziyaret:

15.10.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

''Yakınlarına 'geçmiş olsun' dileklerimizi ilettik. Yaralıların yakınlarını başhekimimiz tedavi süreciyle ilgili sık sık aydınlatıyor''

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bartın'daki maden patlamasında yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne getirilen yaralıları ve yakınlarını ziyaret etti.

Ziyaret sonrası hastane önünde açıklama yapan Yerlikaya, üzüntülü olduklarını belirterek, kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Olayda yaralanan 11 kişiden 6’sının tedavi süreçlerinin, 2 ambulans uçakla getirildikleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü vurgulayan Yerlikaya, "Yakınlarına 'geçmiş olsun' dileklerimizi ilettik. Yaralıların yakınlarını başhekimimiz tedavi süreciyle ilgili sık sık aydınlatıyor. İstanbul olarak 'Rabb'im onlara şifa versin.' diyoruz. Yaralılarımızı, hep birlikte buradan sağlıklı şekilde taburcu etmeyi Allah bizlere nasip etsin" diye konuştu.

​​​​​​​Ziyareti sırasında Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun eşlik ettiği Vali Yerlikaya'ya, hastanenin başhekimi Prof. Dr. Nuretttin Yiyit yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yaralı maden işçilerine ziyaret:

- ''Yakınlarına 'geçmiş olsun' dileklerimizi ilettik. Yaralıların yakınlarını başhekimimiz tedavi süreciyle ilgili sık sık aydınlatıyor''

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yaralı maden işçilerine ziyaret

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yaralı maden işçilerine ziyaret

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yaralı maden işçilerine ziyaret

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yaralı maden işçilerine ziyaret

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yaralı maden işçilerine ziyaret

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yaralı maden işçilerine ziyaret

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yaralı maden işçilerine ziyaret

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yaralı maden işçilerine ziyaret

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yaralı maden işçilerine ziyaret

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yaralı maden işçilerine ziyaret

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Ekim Cumartesi

İmsak
05:44
Sabah
07:08
Öğle
12:55
İkindi
16:00
Akşam
18:32
Yatsı
19:51
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kopya düzeneğini gören şaştı kaldı! Hocası bile tebrik etti

Kopya düzeneğini gören şaştı kaldı! Hocası bile tebrik etti

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.