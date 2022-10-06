İstanbul’da ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Erkaya Sokak’taki 4 katlı binanın ikinci katında faaliyet gösteren ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üst kata da sıçradı.

- Binada mahsur kalan 5 işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz