İstanbul’da ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Güngören’de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Erkaya Sokak’taki 4 katlı binanın ikinci katında faaliyet gösteren ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üst kata da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 5 işçiyi merdiven aracıyla kurtardı. Sağlık görevlileri, dumandan hafif etkilenen işçilere ambulansta müdahale etti.
İtfaiye ekiplerince söndürülen ve binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
- Binada mahsur kalan 5 işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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