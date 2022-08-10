YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da bir grup öğrenci, okudukları özel üniversitede yapılan zamları protesto etti

İstanbul'da bir grup öğrenci, okudukları özel üniversitede yapılan zamları protesto etti

10.08.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir grup öğrenci, okudukları özel üniversitede yapılan zamları protesto etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da özel bir üniversitenin öğrencileri, 2022-2023 akademik yılı için belirlenen okul ücretlerini protesto etti.

Ümraniye Dudullu'daki üniversite yerleşkesinin girişinde toplanan öğrenciler ve aileleri, "Müşteri değil, öğrenciyiz", "Zamlar geri alınsın", "Parasız ve eşit eğitim istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Üniversitede 2022-2023 akademik yılı ücretlerinin çok yüksek olduğunu savunan grup adına yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Reklamlarda 'Yüzde 5 zam yapacağız.' diyordunuz. Bugün geldiğimiz noktada ise yönetim sözünde durmadı, öğrencileri mağdur etti. En düşüğü yüzde 50 olmak üzere, bazı bölümlerde yüzde 200'lere, 300'lere varan zamlarla karşılaştık. Üniversite yönetimi, bu durumu ülkemizdeki ekonomik duruma dayandırmaya çalışmaktadır."

Zamların geri alınmasını isteyen grup, açıklamanın ardından dağıldı.

İstanbul'da bir grup öğrenci, okudukları özel üniversitede yapılan zamları protesto etti

İstanbul'da bir grup öğrenci, okudukları özel üniversitede yapılan zamları protesto etti

İstanbul'da bir grup öğrenci, okudukları özel üniversitede yapılan zamları protesto etti

İstanbul'da bir grup öğrenci, okudukları özel üniversitede yapılan zamları protesto etti

İstanbul'da bir grup öğrenci, okudukları özel üniversitede yapılan zamları protesto etti

İstanbul'da bir grup öğrenci, okudukları özel üniversitede yapılan zamları protesto etti

İstanbul'da bir grup öğrenci, okudukları özel üniversitede yapılan zamları protesto etti

İstanbul'da bir grup öğrenci, okudukları özel üniversitede yapılan zamları protesto etti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:22
Sabah
06:02
Öğle
13:15
İkindi
17:06
Akşam
20:18
Yatsı
21:50

İstanbul Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Çarşamba

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Hadımköy Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Ayışığı Eczanesi
Arnavutkoy
Ataşehir Canan Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şimdi dokuzuncu karısını arıyor! “Yalnız kalmaktan...”

Şimdi dokuzuncu karısını arıyor! “Yalnız kalmaktan...”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.